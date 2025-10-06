Ajker Patrika
> সারা দেশ

নেত্রকোনায় পূর্ববিরোধের জেরে কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
হাসপাতালে কৃষক হারুন চৌধুরীর লাশের পাশে পুলিশ ও স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাসপাতালে কৃষক হারুন চৌধুরীর লাশের পাশে পুলিশ ও স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার মদনে পূর্ববিরোধের জেরে হারুন চৌধুরী (৬০) নামের এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার রাত ৯টার দিকে উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের রুদ্রশ্রী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক হারুন চৌধুরী তিয়শ্রী ইউনিয়নের শিবপাশা গ্রামের জজ মিয়া চৌধুরীর ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহত হারুন চৌধুরী রাতে কৃষিকাজের শ্রমিকের খোঁজে রুদ্রশ্রী গ্রামে যান। এ সময় তুচ্ছ একটি বিষয় নিয়ে রুদ্রশ্রী গ্রামের শাহাবুদ্দিন নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর তর্ক হয়। একপর্যায়ে শাহাবুদ্দিন ও তাঁর লোকজন মিলে কৃষক হারুন চৌধুরীকে মারধর করেন।

মারধরের পর হারুন চৌধুরী অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের ভাতিজা পলক চৌধুরী বলেন, ‘আমার চাচা শ্রমিকের খোঁজে রুদ্রশ্রী গ্রামে গেলে শাহাবুদ্দিন তার লোকজন নিয়ে তাঁকে মারধর করে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।’

মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. তায়েব হোসেন জানান, হারুন চৌধুরীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয় এবং তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুল আলম শাহ্ আজ সোমবার সকালে বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, হারুন চৌধুরীর সঙ্গে অপর পক্ষের লোকদের পারিবারিক নানা বিষয় নিয়ে পূর্ববিরোধ ছিল।

তিনি আরও জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তরা বর্তমানে পলাতক। এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

অভিযোগমদনময়মনসিংহ বিভাগপিটিয়ে হত্যাজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে বন্ধু রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন বিক্রি, ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

ঈশ্বরদীতে জনতা ব্যাংকের ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা নিয়ে কর্মকর্তা উধাও

ঈশ্বরদীতে জনতা ব্যাংকের ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা নিয়ে কর্মকর্তা উধাও

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা জানুয়ারিতে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা জানুয়ারিতে

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৬ ইউনিট

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৬ ইউনিট

ঝুট ব্যবসায়ী মনির হত্যা মামলায় দীপু মনি ৪ দিনের রিমান্ডে

ঝুট ব্যবসায়ী মনির হত্যা মামলায় দীপু মনি ৪ দিনের রিমান্ডে