Ajker Patrika
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নাটোর

নাটোরে উপজেলা পরিষদের পুকুর থেকে স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৬, ২২: ৪৯
নাটোরে উপজেলা পরিষদের পুকুর থেকে স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলা পরিষদের পুকুর থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় লাশটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত শিক্ষার্থী তাহসিন আহম্মেদ (১১) উপজেলার বনপাড়া পৌরসভার মৃধাপাড়া এলাকার মজিবুর রহমানের ছেলে ও বনপাড়া সেন্ট জোসেফ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী।

মৃত তাহসিনের চাচাতো ভাই শরিফুল ইসলাম বাবু বলেন, দুপুরে উপজেলা পরিষদের পুকুরে গোসল করতে যায় তাহসিন। এর পর থেকে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে উপজেলা পরিষদের পুকুরপাড়ে তাহসিনের জুতা পড়ে থাকতে দেখে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা এসে পুকুর থেকে ডুবন্ত অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করেন।

বনপাড়া ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার রফিল আলম বলেন, পরিবারের লোকজন জানিয়েছে, মৃত তাহসিন সাঁতার জানত না। তার পেটে কোনো পানিও ছিল না। নাকেমুখে সামান্য আঘাতের চিহ্ন ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, লাফ দিয়ে পুকুরে নামার সময় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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