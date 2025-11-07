নাটোর শহরতলির ফুলবাগান এলাকার সেলিম ভূঁইয়া নামের এক ব্যবসায়ীর গুদাম থেকে ১৫০ বস্তা চাল লুট করে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ জানায়, সোমবার রাত আনুমানিক ২টার দিকে ফুলবাগান এলাকার সড়ক ভবন-সংলগ্ন সেলিম ট্রেডার্সের সামনে একটি ট্রাক এনে দাঁড়
নাটোরের লালপুর উপজেলায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। ফলে সেচ প্রকল্পে ব্যবহৃত ট্রান্সফরমার নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। গত ছয় মাসে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অন্তত ৩০টি ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে, যার বাজারমূল্য ২১ লাখ টাকার বেশি।
নাটোর সদরের হালসা বাজারে ইজারার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, হালসা বাজারের ইজারার টাকা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে দুই ভাই হালসা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজেদ মণ্ডল ও হালসা ইউনিয়নের ৯ নম্বর...
নাটোরের লালপুরে মাদক ও সাইবার অপরাধ দমনে পুলিশের বিশেষ অভিযানে এক আওয়ামী লীগ নেতার ছেলেসহ তিন হ্যাকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের পানসিপাড়া গ্রাম থেকে তাঁদের আটক করে পুলিশ।
ভারতের একটি নম্বর থেকে নাটোর কারাগারের জেলার শেখ মো. রাসেলকে সপরিবারে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নাটোর-২ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল পরিচয়ে ওই হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনায় নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা বিবেচনায় নাটোর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন জেলার শেখ মো.
নাটোরের লালপুরে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মো. রাজন আলী (২০) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন।
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচন নিয়ে এখনো ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত অব্যাহত আছে। এই নির্বাচনকে হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নাই। আমরা আশা করছি, নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশে
গোপালপুর পৌরসভার নারায়ণপুর গ্রামের মৃত লাল মিয়ার ছোট ছেলে আব্দুল হান্নান ১৯৯৮ সালে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস হাইস্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। এরপর সংসার জীবনে মনোযোগ দিলেও তাঁর শেখার আগ্রহ কখনো দমে যায়নি।
নাটোর শহরের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আনোয়ার হোসেন (৫৬) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বাসিন্দা। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নাটোরের বড়াইগ্রামে অটোভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে মহাসড়কে পড়ে সুফিয়া খাতুন (৪২) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার আগ্রান সুতিরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নাটোরে ইমো হ্যাকিং চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে প্রতারণা ও হ্যাকিং কাজে ব্যবহৃত ৩৫টি মোবাইল ও বিভিন্ন সিমকার্ড উদ্ধার করা হয়। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান নাটোরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। পুলিশ সুপার জানান, প্রযুক্তি ব্যবহার...
নাটোরের বড়াইগ্রামে খুচরা সার বিক্রেতাদের ২০০৯ সালের অধ্যাদেশের লাইসেন্স বাতিল না করার দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা চত্বরে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন বড়াইগ্রাম শাখা এ কর্মসূচির আয়োজন করে। ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধনে উপজেলার ৫৮ জন খুচরা সার বিক্রেতা অংশ নেন।
নাটোরের বড়াইগ্রামে নাটোর-পাবনা মহাসড়কের এক পাশ বন্ধ করে বনপাড়া পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি সানাউল্লাহ নূর বাবুর ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা অনুষ্ঠান হয়েছে।
অভিযোগপত্রে বনপাড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কে এম জাকির হোসেন, মাঝগাঁও আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি খোকন মোল্লা, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি কে এম জিল্লুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলামসহ মোট ৪৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। অপর আসামি বাদশা মিয়া তদন্ত চলাকালে মারা যাওয়ায়
নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। আজ সোমবার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন লালপুরের ধলা গ্রামের অটোরিকশার চালক মুনছের আলী (৬৫), যাত্রী একই এলাকার নবিন প্রামাণিকের ছেলে নয়ন...
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা বাইরের কোনো চাপের কারণে এনসিপিকে কমিশন শাপলা প্রতীক দিতে পারছে না। তবে এনসিপি শাপলা প্রতীকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন করবে। শাপলা ছাড়া নির্বাচন কমিশনের কোনো অপশন নেই।’ আজ সোমবার দুপুরে...
নাটোরের বড়াইগ্রামে মমতাজ বেগম (৭০) নামের এক বৃদ্ধার মুখমণ্ডল থেঁতলানো লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বনপাড়া পৌর সদরের সর্দারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাড়ির দুই গৃহকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। নিহত বৃদ্ধা ওই এলাকার মৃত ইঞ্জিনিয়ার শফিউল্লাহর স্ত্রী।