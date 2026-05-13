Ajker Patrika
নাটোর

শিক্ষিকার ছোড়া ডাস্টারে রক্তাক্ত প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের লালপুরে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষিকার ছোড়া ডাস্টারের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছে প্রথম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী। আহত শিক্ষার্থী মো. তাওহীদ (৭) উপজেলার ওয়ালিয়া গ্রামের সোহানুর রহমানের ছেলে। শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে আজ বুধবার কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে প্রশাসন।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার (১২ মে) উপজেলার ওয়ালিয়া শহীদ স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণির ক্লাসে সহকারী শিক্ষক হাফিজা খাতুন পাঠদান করছিলেন। এ সময় শিশুরা গন্ডগোল করলে তিনি শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে একটি ডাস্টার ছুড়ে মারেন। ডাস্টারটি তাওহীদের চোয়ালে সজোরে আঘাত করে। এতে তার জিব কেটে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মুহূর্তেই রক্তাক্ত হয়ে যায় তার মুখ। এতে ঘটনাস্থলে সহপাঠী ও শিক্ষকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

আহত অবস্থায় শিশুটিকে প্রথমে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

শিশুটির বাবা সোহানুর রহমান বলেন, তাঁর সন্তানের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। তিনি দোষী শিক্ষিকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বলেন, ভবিষ্যতে যেন কোনো শিক্ষক কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এমন আচরণ না করেন, সে জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

অভিযুক্ত শিক্ষক হাফিজা খাতুন ঘটনাটিকে অনাকাঙ্ক্ষিত উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকবেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘ক্লাস চলাকালে শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত চেঁচামেচি করছিল। শৃঙ্খলা ফেরাতে সহকারী শিক্ষিকা একটি ডাস্টার ছুড়ে মারেন, যা তাওহীদের চোয়ালে আঘাত করে এবং তার জিব কেটে যায়। পরে দ্রুত আহত শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।’ তিনি আরও জানান, ঘটনাটি তদন্ত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নার্গিস সুলতানা জানান, বিষয়টি প্রথমে তাঁকে অবহিত করা হয়নি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে ঘটনাটি জানতে পেরেছেন। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন জেলা শিক্ষা অফিসে পাঠানো হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।



শিক্ষার্থীনাটোরহাসপাতাললালপুরআহতজেলার খবরশিক্ষিকা
