লিচুবাগানে বজ্রপাত, প্রাণ গেল গৃহবধূর

নাটোরের গুরুদাসপুরে বজ্রপাতে ইসমত আরা (৩০) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে গুরুদাসপুর উপজেলার মহারাজপুর গ্রামে একটি লিচুবাগানে এ ঘটনা ঘটে।
ইসমত আরা একই গ্রামের আছাদ আলীর স্ত্রী। গুরুদাসপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাহমিদা আফরোজ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় মৎস্য সমিতির সভাপতি সিহাব আলী বলেন, বিকেল ৪টার দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকার হয়ে যায়। এ সময় ইসমত আরা বাড়ির পাশে থাকা লিচুবাগানে কাজ করছিলেন। সেখানে হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
