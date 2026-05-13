Ajker Patrika
ঢাকা

নগরীতে ঘন কালো মেঘের বৃষ্টিতে তলিয়ে গেল বেইলি রোড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ মে ২০২৬, ২০: ৫৩
অপেক্ষার পর বৃষ্টি হালকা হতেই স্কুলপড়ুয়া মেয়েকে মোটরসাইকেলে নিয়ে রওনা দেন বাবা। প্রায় অর্ধেক চাকা তলিয়ে গেছে, শিশুটি বেশ উপভোগ করছে!

আজ ৩০ বৈশাখ। চলছে ঝড়–বৃষ্টির মৌসুম। এ বছর এপ্রিল মাসের শুরু থেকে অধিকাংশ দিনই দেশের কোথাও না কোথাও ঝড়–বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীতেও বৈশাখজুড়ে বেশ কয়েক দিন ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ মে) বিকেলে হঠাৎ কালো মেঘে ঢেকে যায় ব্যস্ত শহর ঢাকা। এরপর শুরু হয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে টানা বৃষ্টি। এ দিকে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভারী বৃষ্টি হলেই তলিয়ে যায় নগরীর বেশ কিছু সড়ক। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় নগরবাসীকে! রাজধানীর বেইলি রোডে জলাবদ্ধতা ও প্রায় হাঁটুপানিতে নগরবাসীর দুর্ভোগের কিছু ছবি তুলেছেন আজকের পত্রিকার ফটোসাংবাদিক হাসান রাজা

ঝুম বৃষ্টির সময় দাঁড়িয়ে থাকলেও কিছুক্ষণের জন্য হালকা হতেই হাঁটু পানি মারিয়ে ছুটতে থাকে গাড়ি, রিকশা, পথচারীরা।
পলিথিন গায়ে জড়িয়ে হাঁটুপানি ঠেলে রিকশা চালিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছিলেন একজন রিকশাচালক। আবার অনেক চালক চলছিলেন শরীর ভিজিয়েই।
আরোহীরা গা বাঁচালেও সড়কের পাশে রাখা মোটরসাইকেলগুলোর চাকার বেশির ভাগ অংশই তলিয়ে গেছে। ছবি:
বিষয়:

জলাবদ্ধতাঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগবৃষ্টির খবরদুর্ভোগ
