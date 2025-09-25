নাটোরে ট্রাকচাপায় যুবক নিহত

নাটোর প্রতিনিধি
নাটোরের বনবেলঘরিয়া বাইপাস এলাকায় ট্রাকচাপায় দিদার হোসেন (৩৫) নামে প্রাণ এগ্রো লিমিটেডের এক কর্মী নিহত হয়েছেন। নিহত দিদারুল নাটোর সদর উপজেলার ছাতনি ইউনিয়নের হারিগাছা গ্রামের মো. খোকার ছেলে। তিনি প্রাণ এগ্রো লিমিটেডের স্টোর শাখায় কর্মরত ছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে সাইকেল নিয়ে একডালা হাট সিংহারদহ এলাকায় প্রাণ এগ্রোর কারখানায় যাচ্ছিলেন দিদার হোসেন। পথে বাইপাস মোড় অতিক্রমের পর সরকারি শিশু পরিবারের সামনে রাজশাহীগামী একটি দ্রুতগতির ট্রাক দিদার হোসেনকে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দিদারের মরদেহ উদ্ধার করে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠান।
নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবুর রহমান জানান, এ ঘটনায় একডালা এলাকায় ঘাতক ট্রাক ও চালককে হেফাজতে নিয়েছেন প্রাণ এগ্রোর শ্রমিকেরা।
নাটোরের বনবেলঘরিয়া বাইপাস এলাকায় ট্রাকচাপায় দিদার হোসেন (৩৫) নামে প্রাণ এগ্রো লিমিটেডের এক কর্মী নিহত হয়েছেন। নিহত দিদারুল নাটোর সদর উপজেলার ছাতনি ইউনিয়নের হারিগাছা গ্রামের মো. খোকার ছেলে। তিনি প্রাণ এগ্রো লিমিটেডের স্টোর শাখায় কর্মরত ছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে সাইকেল নিয়ে একডালা হাট সিংহারদহ এলাকায় প্রাণ এগ্রোর কারখানায় যাচ্ছিলেন দিদার হোসেন। পথে বাইপাস মোড় অতিক্রমের পর সরকারি শিশু পরিবারের সামনে রাজশাহীগামী একটি দ্রুতগতির ট্রাক দিদার হোসেনকে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দিদারের মরদেহ উদ্ধার করে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠান।
নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবুর রহমান জানান, এ ঘটনায় একডালা এলাকায় ঘাতক ট্রাক ও চালককে হেফাজতে নিয়েছেন প্রাণ এগ্রোর শ্রমিকেরা।
সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, আসিফ দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করে আসছিলেন। আটকের সময়ও তিনি সেনা পরিচালিত সাগর নিবাস রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন এবং মেজর পরিচয়ে ২০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দাবি করেন।১২ মিনিট আগে
গত ৪৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে উত্তরার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কে. এম. মামুনুর রশিদ রাজধানীর উত্তরা এলাকা থেকে নিখোঁজ রয়েছেন। বিষয়টি একই সাথে চরম উদ্বেগজনক ও ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। ৫ই আগস্ট-পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের ঘটনা সম্ভবত এই প্রথম।১ ঘণ্টা আগে
রাইনের সঙ্গে মোটরসাইকেলে থাকা সজীব নামে আরেক এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে মোটরসাইকেল চালিয়ে ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছিলেন রাইন।১ ঘণ্টা আগে
স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদ ও অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের দাবিতে খাগড়াছড়ি জেলায় জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকে আধা-বেলা সড়ক অবরোধ চলছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৩টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অবরোধের কারণে জেলায় দূরপাল্লার সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে