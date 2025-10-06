Ajker Patrika
এনসিপি শাপলা প্রতীকেই নির্বাচনে অংশ নেবে, অন্য কোনো অপশন নেই: সারজিস আলম

নাটোর প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৩৪
এনসিপি নাটোর জেলা সমন্বয় সভায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা বাইরের কোনো চাপের কারণে এনসিপিকে কমিশন শাপলা প্রতীক দিতে পারছে না। তবে এনসিপি শাপলা প্রতীকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন করবে। শাপলা ছাড়া অন্য কোনো অপশন নেই।’

আজ সোমবার দুপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নাটোর জেলা সমন্বয় সভায় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন সারজিস আলম। সারজিস অভিযোগ করেন, যে নির্বাচন কমিশন একটি দলকে প্রতীক দিতে পারে না, তারা জনগণের কাছে নির্বাচন নিয়ে আস্থা হারাবে। শাপলা প্রতীক পেতে আমাদের আইনগত কোনো বাধা নাই, নির্বাচন কমিশনও কোনো কারণ দেখাতে পারেনি।

সারজিস আলম বলেন, ‘আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনসিপি জোটবদ্ধভাবে কারও সঙ্গে নির্বাচন করবেন কি না, সে বিষয়ে দলের প্রধানেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। সাংগঠনিক ভিত শক্তিশালী করতে আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যেই সকল জেলা, উপজেলাসহ বিভিন্ন ইউনিটি কমিটি দিবে এনসিপি।’

সারজিস বলেন, ‘জুলাই সনদের আলোকেই হবে সংস্কার এবং সংস্কার শেষেই হবে নির্বাচন। এনসিপি, গণঅধিকার ও এবি পার্টির মধ্যে একটি ইতিবাচক জোটের আলোচনা চলমান রয়েছে।’

জাতীয় নাগরিক পার্টির নাটোর জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক প্রফেসর এস এম জার্জিস কাদির বাবুর সভাপতিত্বে সবায় উপস্থিত ছিলেন এনসিপির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান ইমন, সিনিয়র যুগ্ম সমন্বয়ক আব্দুল মান্নাফ, যুগ্ম সমন্বয়কারী আব্দুল্লাহ আল নোমান পিয়াসসহ অন্যরা।

বিষয়:

নাটোররাজশাহী বিভাগনির্বাচন কমিশননাটোর সদরসারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
