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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে দুই বিদেশি জাহাজের সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ০৩
চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে দুই বিদেশি জাহাজের সংঘর্ষ
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টায় মোটর ট্যাংকার ‘সি স্পাইক’ ও বাল্ক ক্যারিয়ার ‘সান শাইনের’ মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের জলসীমায় ঘটে যাওয়া এ দুর্ঘটনায় উদ্ধার ও সহায়তা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব সৈয়দ কেফায়েত হামিম। তিনি জানান, সংঘর্ষে জড়িত দুটি জাহাজই বিদেশি।

বন্দরের সচিব বলেন, উদ্ধার তৎপরতায় যোগ দিতে পোর্ট টাগবোট, নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ড বর্তমানে উদ্ধার ও সহায়তায় নিয়োজিত রয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসংঘর্ষচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরনৌবাহিনীবাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
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