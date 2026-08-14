Ajker Patrika
En
হবিগঞ্জ

আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যান মানিক গ্রেপ্তার

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যান মানিক গ্রেপ্তার
মানিক সরকার। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও মিরাশী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মানিক সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার ভোররাতে উপজেলার পাকুড়িয়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, মানিক সরকারের বিরুদ্ধে হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ভোররাতে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

নিষিদ্ধহবিগঞ্জপুলিশগ্রেপ্তারসিলেট বিভাগচুনারুঘাটজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত