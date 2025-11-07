Ajker Patrika

৩৬ বছরের কর্মজীবন শেষে আবেগঘন বিদায়ে অশ্রুসিক্ত শায়েস্তা খাতুন

দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার ১৬৬ নম্বর খলিলাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন শায়েস্তা খাতুন। আজ মঙ্গলবার ছিল তাঁর চাকরির শেষ কর্মদিবস। দিনটি উপলক্ষে বিদ্যালয়টির সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী, সহকর্মী এবং এলাকার সাধারণ মানুষ তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

খেয়াঘাটের ভাড়া আদায় নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

জমির বিরোধে দিনদুপুরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

দিনদুপুরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

ঘুমন্ত স্ত্রী-সন্তানসহ ছয়জনের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন, দুজনের মৃত্যু

মোবাইলে কথা বলার সময় ট্রেনের ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

নরসিংদীর সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ খেলার উপযোগী করার নির্দেশ

নরসিংদীতে সাংবাদিকের ওপর হামলা

নরসিংদীতে সিসা তৈরির কারখানায় আগুন, দগ্ধ ৭ শ্রমিক

জন্মান্ধ ফারুকের অদম্য লড়াই: মাস্টার্স করেও চাকরি না পেয়ে হতাশ

নরসিংদীতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের ওপর হামলা ও আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৭

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

রায়পুরায় অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে স্বাস্থ্য সহকারীরা

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

নরসিংদীর আলোকবালীতে ফের সংঘর্ষ: গুলিতে যুবদল নেতা নিহত, আহত ১০

চুরির অভিযোগে গণপিটুনি, যুবক নিহত

ঘোড়াশাল রেলসেতুতে ট্রেনে কাটা পড়ে নারী নিহত

