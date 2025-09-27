ঘোড়াশাল রেলসেতুতে ট্রেনে কাটা পড়ে নারী নিহত

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর পলাশে ঘোড়াশাল রেলসেতুতে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত এক নারী নিহত হয়েছেন। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সেতু পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, রেলসেতু দিয়ে গাজীপুরের কালীগঞ্জ থেকে ঘোড়াশালের দিকে যাচ্ছিলেন অজ্ঞাত ওই নারী। ঘোড়াশালের কাছাকাছি পৌঁছার পর বিপরীত দিক থেকে ঢাকাগামী একটি ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন তিনি। খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মো. নাজিমুদ্দিন।
নরসিংদীর পলাশে ঘোড়াশাল রেলসেতুতে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত এক নারী নিহত হয়েছেন। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সেতু পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, রেলসেতু দিয়ে গাজীপুরের কালীগঞ্জ থেকে ঘোড়াশালের দিকে যাচ্ছিলেন অজ্ঞাত ওই নারী। ঘোড়াশালের কাছাকাছি পৌঁছার পর বিপরীত দিক থেকে ঢাকাগামী একটি ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন তিনি। খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মো. নাজিমুদ্দিন।
যশোরে মাদকবিরোধী অভিযানে দুই দেশের দুই নাগরিককে আটক করেছে ৪৯ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার সকালে যশোর-নড়াইল মহাসড়কের তারাগঞ্জ বাজার এলাকায় তাঁদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন ভারতের বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার ধোবা গ্রামের পরিতোষ হালদারের ছেলে ইন্দ্রজিৎ হালদার এবং সাতক্ষীরার কলারোয়া...২ মিনিট আগে
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারা দেশের মত চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ফ্রিল্যান্সিং ব্যাচের লিখিত পরীক্ষা। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয়ে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৭৫২ জন আবেদনকারী তিনটি ব্যাচে বিভক্ত হয়ে...৩২ মিনিট আগে
সনাতনী ধর্মাবলম্বীরা যখন অশুভ শক্তির বিনাশ কামনায় দেবী দুর্গার আরাধনায় মগ্ন, ঠিক সেই সময়ে সাঁওতাল সম্প্রদায় মেতে উঠেছে তাদের আরাধ্য হুদুর দুর্গা বা দাঁশাই উৎসবে। সাঁওতালি সংস্কৃতিতে বছরের একটি মাসের নাম দাঁশাই, যা বাঙালিদের শরৎকালের সমসাময়িক।১ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৫ জন। নিহত ও আহতদের বাড়ি মাদারীপুর জেলায়। তারা কাশিয়ানীর মাঝিগাতিতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিল। তবে তাৎক্ষণিক তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।১ ঘণ্টা আগে