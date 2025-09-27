Ajker Patrika
ঘোড়াশাল রেলসেতুতে ট্রেনে কাটা পড়ে নারী নিহত

নরসিংদী প্রতিনিধি
আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঘোড়াশাল রেলসেতুতে ট্রেনে কাটা পড়েন এক নারী। ছবি: আজকের পত্রিকা
নরসিংদীর পলাশে ঘোড়াশাল রেলসেতুতে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত এক নারী নিহত হয়েছেন। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সেতু পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রেলসেতু দিয়ে গাজীপুরের কালীগঞ্জ থেকে ঘোড়াশালের দিকে যাচ্ছিলেন অজ্ঞাত ওই নারী। ঘোড়াশালের কাছাকাছি পৌঁছার পর বিপরীত দিক থেকে ঢাকাগামী একটি ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন তিনি। খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মো. নাজিমুদ্দিন।

