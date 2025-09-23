Ajker Patrika
৩০০ ফিট সড়কে দুর্ঘটনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ শিক্ষার্থী নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচল ৩০০ ফিটে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কায় প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী মারা গেছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচল লেংটার মাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিক্ষার্থীরা হলেন রাজধানীর ইব্রাহীমপুর এলাকার জসীম উদ্দিনের ছেলে দীপ এবং মাটিকাটা এলাকার সেকান্দারের ছেলে সুমন। তাঁরা দুজনই প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আহত শিক্ষার্থীর নাম রাব্বি। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

কাঞ্চন হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক সোহেল রানা বলেন, বিকেলে রাজধানী থেকে মোটরসাইকেলযোগে তিন বন্ধু পূর্বাচলে বেড়াতে আসেন। বেপরোয়া গতিতে চলা মোটরসাইকেলটি লেংটার মাজার এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ডিভাইডারের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খায়। এতে তাঁরা ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়।

পরে স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক সুমনকে মৃত ঘোষণা করেন। অবস্থার অবনতি হলে অন্যদের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে সন্ধ্যায় দীপ মারা যান। আহত রাব্বিকে পরে ঢামেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এ ঘটনায় পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করেছে।

শিক্ষার্থীনারায়ণগঞ্জদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগরূপগঞ্জজেলার খবরমোটরসাইকেল
