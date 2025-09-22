Ajker Patrika
প্রেমের টানে বাংলাদেশে আসা সেই কিশোরীকে ভারতে হস্তান্তর

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি
সাপাহারে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে কিশোরীকে ভারতে হস্তান্তর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাপাহারে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে কিশোরীকে ভারতে হস্তান্তর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রেমের টানে বাংলাদেশে চলে আসা এক ভারতীয় কিশোরীকে তার নিজ দেশে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশে পাঁচ মাস সেফ হোমে থাকার পর আদালতের নির্দেশে সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। আজ সোমবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নওগাঁর সাপাহারের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সেলিম আহমেদ।

আজ দুপুরের দিকে সাপাহারে এক পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ওই কিশোরীকে ভারতের মালদা জেলার বামনগোলা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সাপাহারের বামনপাড়া সীমান্তের ২৪৫/সিএস পিলার এলাকায় পতাকা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজিবি কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবু জাফর, সাপাহার থানা-পুলিশের একটি দল এবং ভারতের বিএসএফের প্রতিনিধি প্রবীণ যাদব প্রমুখ।

ইউএনও সেলিম আহমেদ বলেন, প্রচলিত আইন মেনে কিশোরীকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আদালতের রায় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর হস্তান্তর করা হয়।

জানা যায়, গত মে মাসে ফেসবুকে পরিচয়ের সূত্রে বাংলাদেশি প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এ দেশে ঢোকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের এই কিশোরী। বিএসএফের চোখ ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত পার হলেও বাংলাদেশের সীমান্তে বিজিবির হাতে ধরা পড়ে যায় সে। আটকের পর প্রথমে তাকে সাপাহার থানায় এবং পরে আদালতের নির্দেশে রাজশাহী সেফ হোমে পাঠানো হয়। সেখানে কেটে যায় তার পাঁচ মাস। অবশেষে আদালতের রায় ও পতাকা বৈঠকের মধ্য দিয়ে তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হলো।

নওগাঁকিশোরীসাপাহাররাজশাহীনওগাঁ সদর
গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

হোমনায় মাজার ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষতি হয়—এমন সিদ্ধান্ত মানবে না শিক্ষার্থীরা

প্রেমের টানে বাংলাদেশে আসা সেই কিশোরীকে ভারতে হস্তান্তর

রাবির উপ-উপাচার্যকে লাঞ্ছিতের সঙ্গে জড়িতদের ছাত্রত্ব বাতিলের দাবি

