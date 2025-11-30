Ajker Patrika

আত্রাইয়ে বৃদ্ধকে খাদে ফেলে হত্যার অভিযোগ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
আত্রাই থানা। ছবি: সংগৃহীত
আত্রাই থানা। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর আত্রাই উপজেলায় এক বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে হত্যার মামলায় শহিদুল ইসলাম (৫৫) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার সুটকিগাছা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ রোববার তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আত্রাই থানার এসআই মোস্তাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত বৃদ্ধ হলেন রায়পুর গ্রামের মৃত নমির উদ্দীনের ছেলে আহম্মদ আলী প্রামাণিক (৬৫)। গ্রেপ্তার শহিদুল একই গ্রামের মৃত অছিম উদ্দীনের ছেলে।

নিহত বৃদ্ধের স্বজনেরা জানান, চুরির অপবাদ দিয়ে গত সোমবার রাতে প্রতিবেশী বৃদ্ধ আহম্মদ আলীর ছেলের বউ জোবেদা বিবিকে মারধর করেন শহিদুল ও তাঁর স্বজনেরা। এ ঘটনার পর গত শুক্রবার রাতে অজ্ঞাতনামা লোকজন শহিদুলের বাড়িতে মানুষের মল ছিটিয়ে দেন। এর জেরে শুক্রবার রাতেই শহিদুল, তাঁর ভাই আব্দুল মান্নান ও ভাতিজা রাজু-সাজু বৃদ্ধ আহম্মদ আলীকে বাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে মারধর করেন। এ সময় সেখানে লোকজনের ভিড় জমে যায়।

মারধরের একপর্যায়ে ধাক্কা দিয়ে আহম্মদ আলীকে বাড়ির সামনে উঠান থেকে পাশের খাদে ফেলে দেন তাঁরা। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান আহম্মদ আলী। খবর পেয়ে শনিবার ভোরে পুলিশ আহম্মদ আলীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় আহম্মদ আলীর ছেলে মজনু প্রামাণিক বাদী হয়ে শহিদুলকে প্রধান আসামি করে আটজনের বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলা করেন।

এসআই মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আহম্মদ হত্যা মামলার আসামি শহিদুল ইসলাম সুটকিগাছা এলাকায় অবস্থান করছেন—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার রাতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মামলার প্রধান আসামি শহিদুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ডিআরইউর নতুন সভাপতি আকন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত
সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকায় কর্মরত পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নির্বাচনে ২০২৬ সালের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নয়া দিগন্তের চিফ রিপোর্টার আবু সালেহ আকন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ইনকিলাবের সিনিয়র রিপোর্টার মাইনুল হাসান সোহেল।

আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডিআরইউর শফিকুল কবির মিলনায়তনে ভোট গ্রহণ হয়। নির্বাচনে ১ হাজার ৭৫৫ ভোটারের মধ্যে ১ হাজার ৪৪৪ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট গ্রহণ শেষে সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজ।

সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মেহেদী আজাদ মাসুম, সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন জনকণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি এম এম জসিম। অর্থ সম্পাদক নিয়াজ মাহমুদ সোহেল, নারী বিষয়ক সম্পাদক পদে জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক পদে মাহমুদ সোহেল, ক্রীড়া সম্পাদক পদের ওমর ফারুক রুবেল এবং আপ্যায়ন সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন আমিনুল হক ভূঁইয়া।

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আকতার হোসেন, আলী আজম, মাহফুজ সাদি (মো. মাহফুজুর রহমান), আল আমিন আজাদ ও মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন। আবদুল আলিম ও মাজহারুল ইসলামের টাই হয়েছে।

যুগ্ম সম্পাদক পদে (একটি) মো. জাফর ইকবাল ইতিমধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মিজান চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে মো. রাশিম (রাশিম মোল্লা) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. মনোয়ার হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কল্যাণ সম্পাদক পদে রফিক মৃধা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

বান্দরবানে ৪ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১

বান্দরবান প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বান্দরবানের আলীকদম থেকে রুহুল আমিন নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের খুইল্লা মিয়াপাড়া থেকে চার হাজারটি ইয়াবাসহ তাঁকে আটক করা হয়। তিনি খুইল্লা মিয়াপাড়ার বাসিন্দা আব্দুর রহিমের ছেলে।

আলীকদম সেনা জোনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রুহুল আমিন (৩৮) আনুমানিক ১০ হাজারটি ইয়াবা বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ অবস্থায় আলীকদম জোনের জোনাল স্টাফ অফিসার ক্যাপ্টেন ফাহিম মুনতাসিরের নেতৃত্বে গতকাল রাত ১০টার দিকে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে রুহুল আমিনকে চার হাজারটি ইয়াবাসহ নিজ বাসার আঙিনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীকালে রুহুল আমিনকে ইয়াবাসহ আলীকদম থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে আলীকদম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমজাদ হোসেন জানান, রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে মাদকের আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগেও তাঁর বিরুদ্ধে মাদক মামলা ছিল। গ্রেপ্তারকৃতকে আদালতের মাধ্যমে বান্দরবান কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কামরাঙ্গীরচরে শিশু ধর্ষণ: একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে নাজিম মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান আজ রোববার এ রায় দেন বলে নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মো. এরশাল আলম জর্জ।

মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বিস্কুট দেওয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ করেন নাজিম মিয়া (২৮)। ঘটনার সময় শিশুটির মা-বাবা বাসায় ছিলেন না। একপর্যায়ে ভুক্তভোগীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে নাজিম মিয়া পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে মামলা করেন। ১৪ জনের সাক্ষ্য নেওয়া শেষে আজ রায় দিলেন আদালত।

রাজধানীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সাংবাদিক নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৬
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর খিলগাঁও ফ্লাইওভারের ঢালে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বিকেল ৫টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত সাংবাদিকের নাম জহির ভূঁইয়া (৫৩)। তিনি ভোরের পাতা পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার (ক্রীড়া) ছিলেন।

জহির ভূঁইয়াকে ঢামেকে নিয়ে আসেন তাঁর ছেলে রাকিব ভূঁইয়া তামিম। তিনি জানান, তাঁদের বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চাপিতলা গ্রামে। বর্তমানে সবুজবাগের বাসাবো এলাকায় থাকেন তাঁরা। তাঁর বাবা ভোরের পাতা পত্রিকার সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক। দুপুরে বাসা থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে কারওয়ান বাজারের অফিসে যাচ্ছিলেন। এর কিছুক্ষণ পর ফোনে তাঁদের দুর্ঘটনার খবর দেয় পথচারীরা। তারাই তাঁর বাবাকে মুগদা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

রাকিব আরও জানান, খবর পেয়ে মুগদা হাসপাতালে গিয়ে তাঁর বাবাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পান তিনি। সেখান থেকে চিকিৎসকের পরামর্শে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান।

রাকিব বলেন, তাঁর বাবা খিলগাঁও ফ্লাইওভার ব্রিজের ঢালে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন, এটুকুই শুনেছেন। এর বেশি কিছু তিনি জানেন না।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

