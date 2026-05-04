গফরগাঁওয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ইদ্রিস আলী (৪৮) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে উপজেলার পাঁচবাগ ইউনিয়নের আমাটিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ইদ্রিস আলী একই ইউনিয়নের দীঘিরপাড় টানপাড়া গ্রামের সোবহান আলীর ছেলে।
জানা গেছে, রোববার দুপুরের দিকে ইদ্রিস আলী আমাটিয়া এলাকায় গাছের ডাল কাটতে গিয়ে অসাবধানতাবশত পাশের বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
পাগলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতের পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।
