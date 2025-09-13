Ajker Patrika
ময়মনসিংহে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ১০

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ০২
ভালুকা উপজেলার ভরাডোবা তাসরিফ কটন মিলের সামনে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ময়মনসিংহের ভালুকায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ভরাডোবা তাসরিফ কটন মিলের সামনে রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে প্রথমে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে গুরুতর আহতদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর পুলিশ বাস দুটিকে জব্দ করেছে। নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে।

ভালুকা উপজেলার ভরাডোবা তাসরিফ কটন মিলের সামনে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলাভালুকাসংঘর্ষসড়ক দুর্ঘটনাময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহ
