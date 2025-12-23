বিপিএলে আমিরের কাছে ইবাদতের চাওয়া অনেক বেশি

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) সিলেট টাইটান্স যে কয়েকজন তারকা ক্রিকেটার ভিড়িয়েছে মোহাম্মদ আমির তাদের মধ্যে অন্যতম। এই সংস্করণে বাঁ হাতি পেসারের অভিজ্ঞতা দারুণ। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা অনেক বেশি সিলেটের আরেক পেসার ইবাদত হোসেনের।
নিলামের আগেই আমিরের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করেছিল সিলেট। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত ৩৪৮ ম্যাচ খেলেছেন এই পেসার। ৩৪১ ইনিংসে বল হাতে নিয়েছেন ৪০৯ উইকেট। ইকোনমি ৭.৩৩। এছাড়া পাকিস্তানের হয়ে ৬২ টি-টোয়েন্টির ৬১ ইনিংসে ৭১ উইকেট নিয়েছেন আমির। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি তাঁর অভিজ্ঞতাও দলের জন্য কাজে আসবে বলে মনে করেন ইবাদত।
বিপিএল খেলতে গতকাল রাতে সিলেট শিবিরে যোগ দিয়েছেন আমির। আজ তাঁকে দলীয় অনুশীলনে দেখা গেছে। আমিরকে নিয়ে ইবাদত বলেন, ‘আমরা আমিরের কাছ থেকে নেয়ার চেয়ে তাঁর আমাদের দলকে দেয়ার অনেক কিছু আছে। তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক। টি-টোয়েন্টিতে ৪০০ ’র বেশি উইকেট পেয়েছেন। তিনি যেন সেই অভিজ্ঞতাটা যাতে এই টিমের হয়ে কাজে লাগাতে পারেন। আশা করি বিপিএলে আমির নিজের সেরাটা দেবেন।’
নিজেদের দল নিয়ে সন্তুষ্ট ইবাদত, ‘দেশি এবং বিদেশি মিলিয়ে আমাদের দলটা ভালো হয়েছে। সিনিয়র এবং জুনিয়র মিলিয়ে খুব ভালো একটা কম্বিনেশন আছে আমাদের দলে। আমার কাছে মনে হয় বোলিং এবং ব্যাটিং প্রায় সমান। এমন না যে ৬০-৪০, আমার কাছে মনে হয় ৫০-৫০।’
আমির থাকায় বোলিং বিভাগকে কিছুটা এগিয়ে রাখছেন ইবাদত, ‘আমার মনে হয় বোলিংটা একটু বেশি ভালো। যেহেতু আমির ভাই আছেন। এছাড়া আমি, খালেদ, শহিদুল, রেজাউর, সবাই পারফর্মার এখানে। আমাদের দলটা আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছে। সবাই যদি মাঠে ভালো পারফর্ম করতে পারে তাহলে ইনশাআল্লাহ চ্যাম্পিয়ন হব।’
বিপিএল শিরোপা জিততে বদ্ধপরিকর সিলেট। ইবাদত বলেন, ‘আমাদের এবারের থিমই হচ্ছে-‘এবার কিন্তু অইজিবো’ (এবার কিন্তু হয়ে যাবে)। এর মানে, আমাদের টিমের একটা পজিটিভ ভাইব। এটা শোনার পর মনে হয় এই বছর আমরা চ্যাম্পিয়ন হব ইনশাআল্লাহ। এই থিমটা নিয়েই আমরা এগোচ্ছি। আল্লাহ যদি সাহায্য করেন, আমরা এবার চ্যাম্পিয়ন হব।’
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে সব সময় পজিশনকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। দলের প্রয়োজনে ব্যাটারদের পজিশনে পরিবর্তন আনে ম্যানেজমেন্ট। তবে বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন না মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন তিনি।
২০২৬ বিপিএলে অঙ্কনের ঠিকানা নোয়াখালী এক্সপ্রেস। নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে আছেন হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার, জনসন চার্লস, কুশল মেন্ডিস, জাকের আলী, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, হাবিবুর রহমান সোহানদের মতো বেশকিছু দেশি পরিচিত মুখ। বিদেশি কোটাতেও তাদের সংগ্রহ দারুণ। স্কোয়াডে ভিড়িয়েছে জনসন চার্লস, কুশল মেন্ডিস, মোহাম্মদ নবী, হায়দার আলীদের মতো তারকাদের। এমন একটি স্কোয়াড নিয়ে শিরোপা জেতার স্বপ্ন দেখছেন অঙ্কন।
তিনি বলেন, ‘প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ই ভালো ক্রিকেট খেলে জাতীয় দলে জায়গা পেতে চায়। আমারও তেমন লক্ষ্য আছে। আমি দলের হয়ে যেখানে যে পজিশনে সুযোগ পাই যেন অবদান রাখতে পারি। আমার কাছে মনে হয় যে আমি যদি ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ ভালো সুযোগ আসবে।’
দলের স্বার্থে যেকোনো পজিশনে ব্যাট হাতে নামতে প্রস্তুত অঙ্কন, ‘আমরা যাঁরা মিডল অর্ডার, লোয়ার অর্ডারে খেলি যে কারোর পজিশন চেঞ্জ হতে পারে। তার কারণে আমরা আগে থেকেই যদি সেট করে রাখি যে আমি এই পজিশনে খেলব সেটা হবে না। আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা কোন পজিশনে কখন কে কোথায় আসলে নামবে, কে কোথায় কার কি প্ল্যান ওই অনুযায়ী খেলবে।’
নবীর মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার দলের জন্য দারুণ সহায়ক হবে বলে মনে করেন অঙ্কন, ‘অনেক কাজে লাগবে (মোহাম্মদ নবীর অভিজ্ঞতা)। সে অনেক বছর ধরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলছে, বিপিএলও অনেক বছর খেলছে। আশা করছি যে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারবো দল হিসেবে।’
বিপিএলে নিজেদের লক্ষ্য নিয়ে অঙ্কন বলেন, ‘সবাই চ্যাম্পিয়ন হতে চায়। আমরা শুরু থেকে দল হিসেবে কতটা গুছানো ক্রিকেট খেলতে পারছি, কতটা সবাই পারফরম্যান্স করতে পারছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটা ম্যাচ ভালো খেলাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’
মাঠের লড়াইয়ে উত্তাপ ছড়ায়নি, স্কোরবোর্ডে তাই এর প্রতিফলন দেখা গেল । ফেডারেশন কাপের বহুল প্রতিক্ষিত ম্যাচে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও বসুন্ধরা কিংসের দ্বৈরথ শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। এই অমীমাংসিত ফলাফলে মোহামেডান তাদের সেমিফাইনালের পথ অনেকটা পরিষ্কার করলেও, গ্রুপের মারপ্যাঁচে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস।
মঙ্গলবার কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ‘বি’ গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হয় দুই দল। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল কিংস। মোহামেডান ডিফেন্সের ভুলে বল পেয়েছিলেন ইমানুয়েল সানডে, কিন্তু রাকিবের নেওয়া শট গোলরক্ষক সুজন রুখে দেন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে রাকিব হোসেন বল জালে জড়ালেও অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল করে দেন রেফারি।
দ্বিতীয়ার্ধের ৬১ মিনিটে মুজাফ্ফরভের দুর্দান্ত ফ্রি-কিক রুখে দিয়ে কিংসকে ম্যাচে টিকিয়ে রাখেন গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকো।
ম্যাচের একদম শেষ দিকে মোহামেডানের স্যামুয়েল বোয়াটেং নিশ্চিত গোলের সুযোগ তৈরি করলেও তপু বর্মনের ব্লকিংয়ে গোলবঞ্চিত হয় আলফাজ আহমেদের শিষ্যরা।
পুরো ম্যাচেই ফিনিশিংয়ের অভাব স্পষ্ট ছিল। কিংসের নাবিব নেওয়াজ জীবন ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিম বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট করেন। ফলে গত লিগ ম্যাচে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার মোহামেডানের লক্ষ্য যেমন অপূর্ণ থাকল, তেমনি কিংসকেও মাঠ ছাড়তে হলো এক পয়েন্টের আক্ষেপ নিয়ে।
৩ ম্যাচে এক জয় ও দুই ড্রয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে। অন্যদিকে, ২ ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চার নম্বরে থাকা কিংসের জন্য পরবর্তী ম্যাচগুলো এখন অগ্নিপরীক্ষার সমান।
গ্রুপের বর্তমান সমীকরণ অনুযায়ী, প্লে অফে উঠতে হলে কিংসকে তাদের পরবর্তী ম্যাচগুলোতে বড় ব্যবধানে জয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। অন্যথায় ফেডারেশন কাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেওয়ার একটি ক্ষীণ শঙ্কা জেগে রইল কিংসের তাবুতে। যদিও খুব একটা চিন্তিত নন কিংস কোচ মারিও গোমেস, ‘এই ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, আগের ম্যাচে হেরে এসেছিলাম। তাই হার না মানাটা জরুরি ছিল। আমরা ভালো খেলেছি, শুধু গোলটাই দরকার ছিল—এইটুকুই। অবশ্যই (প্লে অফে খেলার সুযোগ) আছে। এখন আমরা বিশ্রাম নেব।’
লিগে কিছুদিন আগে কিংসের কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল মোহামেডান। দলের খেলায় তাই উন্নতি খুঁজে পেয়েছেন সাদা কালো কোচ আলফাজ আহমেদ, ‘সব মিলিয়ে দল ভালো খেলছে এবং আমরা জয়ের জন্যই মাঠে নেমেছিলাম। তারপরও এটা খেলা, প্রতিপক্ষ দল শক্তিশালী। অবশ্যই তাদের সমীহ করতে হবে। গ্রুপে আমাদের আরেকটি ম্যাচ আছে। ওই ম্যাচ আমরা যদি জিততে পারি তাহলে আমরা কোয়ালিফাই করব এবং সেই ম্যাচের প্রত্যাশায় আমরা থাকছি।’
গেদে প্রিয়ান্দানা নামটা ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে ‘অচেনা’ হওয়াটাই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৬৩ ম্যাচ খেলেও আলোচনায় আসার মতো কিছু যে ছিল না এত দিন। ২০২২ সালে ইন্দোনেশিয়ার জার্সিতে খেলার তিন বছর পর আজ তিনি এলেন লাইমলাইটে। এক ওভারে ৫ উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন ইন্দোনেশিয়ার এই ক্রিকেটার।
বালিতে আজ শুরু হয়েছে ইন্দোনেশিয়া-কম্বোডিয়া ৮ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। উদয়না ক্রিকেট মাঠে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারে নিয়েছেন ৫ উইকেট। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম বোলার হিসেবে অবিশ্বাস্য এই কীর্তি গড়েন তিনি। টস হেরে আগে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে ইন্দোনেশিয়া। ১৬৮ রানের লক্ষ্যে নামা কম্বোডিয়ার স্কোর ১৫ ওভার শেষে হয়ে যায় ৫ উইকেটে ১০৬ রান। ইনিংসের ১৬তম ওভারে প্রথমবার বোলিংয়ে এসেই সবকিছু ওলটপালট করে দেন তিনি। প্রথম তিন বলে কম্বোডিয়ার তিন ব্যাটার শাহ আবরার হোসেন, নির্মলজিৎ সিং ও চ্যানথুন রথনক—এই তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক করলেন প্রিয়ান্দানা।
হ্যাটট্রিক করেই থেমে যাননি প্রিয়ান্দানা। ১৬তম ওভারের চতুর্থ বলে দিয়েছেন ডট। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বলে কম্বোডিয়ার আরও দুই ব্যাটার মংদারা সক ও পেল ভেনাককে ফিরিয়ে ৫ উইকেট পূর্ণ করেছেন প্রিয়ান্দানা। সেই ওভারে মাত্র ১ রান খরচ করেন প্রিয়ান্দানা। ইন্দোনেশিয়ার পেসার এই রান দিয়েছেন ওয়াইডে। প্রিয়ান্দানা ৫ উইকেট নিয়ে ১৬ ওভারে ১০৭ রানে গুটিয়ে যায় কম্বোডিয়া।
ঘরোয়া টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারে ৫ উইকেট নেওয়ার ঘটনা এর আগে দুবার হয়েছে। ২০১৩-১৪ মৌসুমে বিজয় দিবস টি-টোয়েন্টি কাপে আবাহনী লিমিটেডের বিপক্ষে ইউসিবি-বিসিবি একাদশের হয়ে ১ ওভারে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন আল আমিন। অপর কীর্তি ভারতের পেসার অভিমন্যু মিঠুনের। ২০১৯-২০ মৌসুমের সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির সেমিফাইনালে হরিয়ানার বিপক্ষে ১ ওভারে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন কর্ণাটকের মিঠুন।
এক ওভারে ৫ উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেও ম্যাচসেরার পুরস্কার প্রিয়ান্দানা পাননি। কম্বোডিয়ার বিপক্ষে ৬০ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার ওপেনার ধার্ম কেসুমা। ৬৮ বলে ৮ চার ও ৬ ছক্কায় ১১০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। প্রিয়ান্দানা ওপেনিংয়ে নেমে ১১ বলে ৬ রান করেছেন।
শিরোপার লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য আজ দক্ষিণাঞ্চলের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প ছিল না মধ্যাঞ্চলের। হতাশ করেনি নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। মেয়েদের বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের (বিসিএল) পঞ্চম রাউন্ডে দক্ষিণাঞ্চলকে ৬ রানে হারিয়েছে তারা। টুর্নামেন্টে এটা তাদের টানা তৃতীয় জয়। জয় দিয়ে বিসিএল শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে যায় মধ্যাঞ্চল।
দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়ে শিরোপার লড়াইয়ের অপেক্ষায় মধ্যাঞ্চল। শেষ রাউন্ডে আগামী ২৫ ডিসেম্বর অলিখিত ফাইনালে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। উভয় দলের সংগ্রহ সমান ৮ পয়েন্ট। অর্থাৎ শেষ রাউন্ডে যারা জিতবে তাদের হাতেই উঠবে শিরোপা। দুটি করে পয়েন্ট নিয়ে তিন ও চারে আছে দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল। আগেই শিরোপার লড়াই থেকে ছিটকে গেছে তারা। শেষ রাউন্ডে আগামীকাল একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দল। সে ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার।
গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে স্কোরবোর্ড বড় পুঁজি দাঁড় করাতে পারেনি মধ্যাঞ্চল। রাজশাহী বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান তোলে তারা। পুঁজি বেশি না হলেও সাবিকুন নাহার ও ফারিহা তৃষ্ণাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে শেষ হাসি হেসেছে মধ্যাঞ্চল। দক্ষিণাঞ্চলকে ১০৮ রানে থামায় তারা।
জবাব দিতে নেমে দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে ৩৮ রান করেন ফারজানা হক পিংকি। লতা মণ্ডল এনে দেন ২৮ রান। অধিনায়ক রাবেয়া খানের ব্যাট থেকে আসে ১৮ রান। ৩ উইকেট নেন নাহার। ৪ ওভারে তাঁর খরচ ১৭ রান। ৪ ওভারে ১৩ রানের বিনিময়ে ২ উইকেট নেন তৃষ্ণা। ২ উইকেট নিতে ৩০ রান খরচ করেন জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা।
এর আগে মধ্যাঞ্চলের হয়ে ইভার অবদান সর্বোচ্চ ২৮ রান। ২৭ রানের ইনিংস খেলেন ইসমা তানজিম। সমান ১৬ রান করেন জ্যোতি ও সুমনা আক্তার। ১২ রান খরচায় ৩ ব্যাটারকে ফেরান রাবেয়া। দল হারলেও অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচটা রাঙালেন তিনি।
