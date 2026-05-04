Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে ধান ব্যবসায়ীকে গলা কেটে হত্যা

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় দুলাল মিয়া (৫৪) নামের একজন ধান ব্যবসায়ীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। আজ সোমবার (৪ মে) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার বাঘবেড় ইউনিয়নের দীঘিরপাড় গ্রামে নিজ বাড়ির কাছে একটি পুকুরপাড় থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

দুলাল মিয়া দীঘিরপাড় গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উপজেলার মুন্সিরহাট বাজারে দীর্ঘদিন ধরে ধানের ব্যবসা করতেন বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা।

পুলিশ ও পরিবারের সদস্যদের সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ব্যবসায়িক কাজ শেষে বাড়ির উদ্দেশে বাজার থেকে বের হন দুলাল মিয়া। তবে রাত পর্যন্ত তিনি বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। শুরুতে তাঁরা ধারণা করেছিলেন, হয়তো ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি অন্য কোথাও অবস্থান করছেন। পরে তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া গেলে পরিবারের উৎকণ্ঠা আরও বাড়ে।

আজ সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ গজ দূরে একটি পুকুরপাড়ে গলাকাটা অবস্থায় দুলাল মিয়ার লাশ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী স্বজনদের খবর দেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহত দুলাল মিয়ার চাচাতো ভাই জামান খান বলেন, ‘দুলাল ভাইয়ের সঙ্গে এলাকায় কারও কোনো বিরোধ ছিল বলে আমাদের জানা নেই। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’

ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। কারা ও কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।



হত্যাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরব্যবসায়ী
