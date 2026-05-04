বরিশালে কৃষিপ্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলা উদ্বোধন

বরিশালে কৃষিপ্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ সোমবার (৪ মে) নগরীর বগুড়া রোডে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে এই মেলার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন এই মেলার উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধনের পর বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের মাঝে উন্নত জাতের গাছের চারা বিতরণ করেন।
উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রশাসক বলেন, ‘দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। কৃষকদের প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদে উৎসাহিত করতে পারলে উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বাড়বে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশালের উপপরিচালক মরিয়ম বেগম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বরিশালের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আশিক ইকবাল খান, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) মো. শহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) মো. মামুনুর রহমান, বরিশাল সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা উত্তম ভৌমিক, বিনা উপকেন্দ্র বরিশালের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সায়েমা খাতুন প্রমুখ।
মেলায় কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন উদ্ভাবন, উচ্চফলনশীল ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসল উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি এবং কৃষকদের জন্য সহায়ক নানা উপকরণ প্রদর্শন করা হয়।
সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থী সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক পরিচালক ও ইসলামী ফাইনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের স্বতন্ত্র পরিচালক ড. দৌলতুন্নাহার খানম বেবি। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫তম ব্যাচের সাবেক...৪ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় নিহত পিএইচডি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমনের (২৭) মরদেহ জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় নিজ বাড়িতে দাফন করা হয়েছে। আজ সোমবার (৪ মে) সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার লালডোবা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তাঁর মরদেহের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় জামালপুর-৩ (মাদারগঞ্জ ও মেলান্দহ) আসনের...১১ মিনিট আগে
ত্যাগী নেতা-কর্মীদের বাদ দিয়ে বরিশাল মহানগর ছাত্রদলের কমিটি গঠনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ এবং সড়ক অবরোধ করেছেন পদবঞ্চিত নেতা-কর্মীরা। সোমবার সন্ধ্যার দিকে নগরীর আমতলার মোড়ে ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। এ সময় মহানগর ছাত্রদলের কমিটিতে বঞ্চিত নেতাদের যথাযথ মূল্যায়নের দাবি জানান২৪ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় দুলাল মিয়া (৫৪) নামের একজন ধান ব্যবসায়ীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। আজ সোমবার (৪ মে) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার বাঘবেড় ইউনিয়নের দীঘিরপাড় গ্রামে নিজ বাড়ির কাছে একটি পুকুরপাড় থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। দুলাল মিয়া দীঘিরপাড় গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উপজেলার মুন্সিরহাট বাজারে দীর্ঘদিন১ ঘণ্টা আগে