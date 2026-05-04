Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে কৃষিপ্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলা উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে আজ সোমবার কৃষি মেলার উদ্বোধন শেষে কৃষকদের মাঝে উন্নত জাতের গাছের চারা বিতরণ করেন বিসিসি প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালে কৃষিপ্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ সোমবার (৪ মে) নগরীর বগুড়া রোডে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে এই মেলার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন এই মেলার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনের পর বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের মাঝে উন্নত জাতের গাছের চারা বিতরণ করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রশাসক বলেন, ‘দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। কৃষকদের প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদে উৎসাহিত করতে পারলে উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বাড়বে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশালের উপপরিচালক মরিয়ম বেগম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বরিশালের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আশিক ইকবাল খান, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) মো. শহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) মো. মামুনুর রহমান, বরিশাল সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা উত্তম ভৌমিক, বিনা উপকেন্দ্র বরিশালের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সায়েমা খাতুন প্রমুখ।

মেলায় কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন উদ্ভাবন, উচ্চফলনশীল ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসল উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি এবং কৃষকদের জন্য সহায়ক নানা উপকরণ প্রদর্শন করা হয়।

কৃষি খাতবিসিসিবরিশাল বিভাগজেলার খবর
