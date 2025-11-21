Ajker Patrika

ডাকসু নেত্রী রাফিয়ার বাসায় ককটেল ও অগ্নিসংযোগের মামলায় গ্রেপ্তার ৪

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার চার ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত
পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার চার ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (ডাকসু) স্বতন্ত্র সদস্য উম্মা উসওয়াতুন রাফিয়ার ময়মনসিংহের বাসভবনের ফটকে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত থেকে আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে গত ২০ নভেম্বর দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টা নাগাদ এই হামলার ঘটনা ঘটেছিল। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আব্দুল্লাহ আল মামুন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, হামলার ঘটনার পরপরই জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও কোতোয়ালি মডেল থানার সমন্বয়ে একটি বিশেষ যৌথ অভিযান শুরু হয়। এ অভিযানে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারজন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা হলেন মো. মাসুদ রানা (৪৫), আরিফ (৩০), বিপুল (২১) ও মো. রাজন (১৯)।

আব্দুল্লাহ আল মামুন জানায়, হামলায় জড়িত অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি মডেল থানায় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। বাকিদেরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উম্মা উসওয়াতুন রাফির ভাই খন্দকার জুলকারনাইন রাদ কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

