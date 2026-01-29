Ajker Patrika
নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ইমরুল কায়সার। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় ইমরুল কায়সার ফারদিন (১৭) নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ঝালুয়া এলাকায় ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ইমরুল পার্শ্ববর্তী জেলা কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামের আবুল খায়েরের ছেলে এবং ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী।

জানা গেছে, গতকাল বুধবার নান্দাইলের মোয়াজ্জেমপুর বাহাদুরনগর গ্রামে নানার বাড়িতে বেড়াতে আসে ইমরুল। আজ সকালে নান্দাইল সদরে বন্ধুদের সঙ্গে মোটরসাইকেলযোগে দেখা করতে বের হলে ঝালুয়া এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় সে। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত অবস্থায় ফারদিনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে নিলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

মমেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ নজরুল ইসলাম বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই ওই কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে মরদেহ ময়নাতদন্ত না করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। অনুমতি হলেই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলানান্দাইলদুর্ঘটনানিহতময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবর
