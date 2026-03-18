হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ২০

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
সংঘর্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১৮ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার লতিবপুর ও উমরপুর গ্রামবাসীর মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার লতিবপুর গ্রামের দিদার মিয়া ও উমরপুর গ্রামের তপনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। এরই জেরে আজ বিকেলে দুই গ্রামের মধ্যবর্তী একটি হাওর এলাকায় উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় আধা ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে প্রায় ২০ জন আহত হন। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে সিলেট ওসমানী হাসপাতালে পাঠান। অন্যদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। খবর পেয়ে ইনাতগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করে নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোনায়েম মিয়া বলেন, খবর পেয়ে ইনাতগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির একটি দল গিয়ে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

