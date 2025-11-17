Ajker Patrika

মমেক হাসপাতালে ডেঙ্গুতে ৬ দিনে ৬ জনের মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ছবি: সংগৃহীত
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে গত ছয় দিনে ছয়জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী মারা গেছে। এ নিয়ে চলতি বছরে হাসপাতালে আজ সোমবার পর্যন্ত ১৯ জন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে ১৮ জন গত আড়াই মাসে মারা গেছেন। তাঁদের বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছর।

এদিকে এত রোগীর মৃত্যুর কারণে অন্যান্য রোগী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঝে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, যেসব রোগী মারা গেছে, তাদের অধিকাংশকেই একদম শেষ মুহূর্তে এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। যখন চিকিৎসকদের হাতে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়ার সুযোগ ছিল না। এ জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মমেক হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আজ পর্যন্ত ৬১ জন রোগী ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছে। ২৪ শয্যার ওয়ার্ডে অধিকাংশ রোগীই শয্যা না পেয়ে মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছে। আক্রান্ত ৪১ জন পুরুষের মধ্যে একজন নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) রয়েছেন। এ ছাড়া ১৬ জন নারী ও ৯টি শিশু ভর্তি রয়েছে। রোগীদের মধ্যে ৪১ জন সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হয়েছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এ বছর এখন পর্যন্ত ২ হাজার ২৩০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেলে ভর্তি হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মারা যাওয়া রোগীদের অধিকাংশই ডেঙ্গু শক সিনড্রোম সমস্যায় মারা গেছে। এ ছাড়া অনেক রোগীর হৃদ্‌রোগ, ফুসফুসজনিত ও উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা ছিল।

মমেক হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের মুখপাত্র ফয়সাল রাহাত আজকের পত্রিকা বলেন, যেসব রোগীরা মারা গেছে, তাদের অধিকাংশই একদম শেষ মুহূর্তে এসে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। চিকিৎসকেরা তাদের সাধ্যমতো চিকিৎসাসেবা দেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।

ডেঙ্গুহাসপাতালময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহরোগজেলার খবর
কুমিল্লায় বিএনপির দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ককটেল বিস্ফোরণ

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার চকবাজারে বিএনপির দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। ছবি: সংগৃহিত
কুমিল্লার চকবাজারে বিএনপির দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। ছবি: সংগৃহিত

কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর গণমিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার নগরীর চকবাজার–কাপড়িয়াপট্টি এলাকায় এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘিরে বিএনপির দুই পক্ষ—মনিরুল হক চৌধুরী ও হাজি আমিন উর রশিদ ইয়াছিন সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে চকবাজার এলাকা থেকে কুমিল্লা-৬ আসনের প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে গণমিছিল শুরু হয়। মিছিলটি রাজগঞ্জ, মোগলটুলি, সার্কিট হাউস, ফৌজদারি মোড়, জেলখানা রোড ও পুলিশ লাইনস হয়ে কান্দিরপাড়ে এসে শেষ হয়।

মিছিলে অংশ নেন বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া, কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্কু, মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবায়লতুল বারী আবু, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম প্রমুখ।

মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারীরা অভিযোগ করে বলেন, শান্তিপূর্ণ মিছিলে হাজি ইয়াছিনপন্থীরা পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায় এবং কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। হামলার সময় তারা ধাওয়া দিলে প্রতিপক্ষের লোকজন এলাকা ত্যাগ করে।

অন্যদিকে ইয়াছিনপন্থীদের দাবি, দিনভর কান্দিরপাড়–রাজগঞ্জ–চকবাজার এলাকায় তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা প্রচার ও ধানের শীষের পক্ষে লিফলেট বিতরণ চলছিল। বিকেলে চকবাজার এলাকায় ‘বাইর থেকে আনা’ কিছু লোক জমায়েত করে মনিরুল গ্রুপ তাদের কর্মসূচিতে উসকানি দেয় এবং প্রথমে হামলা চালায়। পরে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

এ বিষয়ে হাজি ইয়াছিনের অনুসারী কুমিল্লা জেলা যুবদলের সাবেক সহসভাপতি মো. আজাদ ও মহানগর যুবদল নেতা মনছুর নিজামী বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণ লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি করছিলাম। কিন্তু তারা বাইরে থেকে লোক এনে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।’

মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারী জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খলিলুর রহমান মজুমদার বলেন, কুমিল্লা-৬ সদর আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীর পক্ষে আমরা বিশাল গণমিছিলের আয়োজন করেছিলাম। নগরীর চকবাজার থেকে মিছিলটি যখন বের হয়, তখন একটি পক্ষ আমাদের মিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আমাদের মিছিলের কোনো সমস্যা হয়নি। আমরা বিষয়টির ক্ষয়ক্ষতি দেখে দলীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নেতাদের অনুরোধ জানাব।’

গণমিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, ‘সব ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ধানের শীষ এগিয়ে যাবে। এই আসন ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের নেতার হাতে তুলে দিতে চাই।’ তিনি আরও বলেন, ‘সদর দক্ষিণের মতোই কুমিল্লা মহানগরকে পরিকল্পিতভাবে সাজাতে চাই।’

এ বিষয়ে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম বলেন, চকবাজার এলাকায় হাজি ইয়াছিন ও মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় কয়েকটি পটকাসদৃশ বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

বিএনপিককটেলজেলার খবরবিস্ফোরণ
বেশি দামে সার বিক্রি, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি
বেশি দামে সার বিক্রি করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ব্যবসায়ীকে জরিমানা
বেশি দামে সার বিক্রি করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

পাবনার চাটমোহর উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের মির্জাপুর ও নিমাইচড়া বাজারে অভিযান চালিয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার বেলা ২টার দিকে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুসা নাসের চৌধুরী।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কুন্তলা ঘোষ, নিমাইচড়া ইউনিয়নের প্রশাসক ও উপজেলা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক খলিলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে বেশি দামে সার বিক্রি করা হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের মির্জাপুর লক্ষ্মী নারায়ণ এন্টারপ্রাইজের মালিক শিবেন্দ্রনাথ দত্তকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া একই অপরাধে নিমাইচড়া বাজারে অবস্থিত আজম এন্টারপ্রাইজের মালিক আজম আলীকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ বিষয়ে ইউএনও মুসা নাসের চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সরকার নির্ধারিত দাম ছাড়া কোনো ব্যবসায়ীকে বেশি দামে সার বিক্রি করতে দেওয়া হবে না।

মির্জাপুরপাবনাঅভিযানপাবনা সদরজরিমানাম্যাজিস্ট্রেটভ্রাম্যমাণ আদালতইউএনও
বিএনপির মনোনয়ন: আ.লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে মিছিল, যুবদলের দুই নেতাকে অব্যাহতি

বগুড়া প্রতিনিধি
বিএনপির মনোনয়ন: আ.লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে মিছিল, যুবদলের দুই নেতাকে অব্যাহতি

বগুড়া-১ (সোনাতলা-সারিয়াকান্দি) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীকে আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যায়িত করে তাঁকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে মিছিল সমাবেশ করার অভিযোগে সোনাতলা উপজেলায় দুই যুবদল নেতাকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার বগুড়া জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

যাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন সোনাতলা উপজেলার বালুয়া ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক শামিম হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালাম। জেলা যুবদলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ও সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সোনাতলা উপজেলার বালুয়া ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক শামিম হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালামকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা দলীয় সব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবেন।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান বলেন, ৮ নভেম্বর বগুড়া-১ (সোনাতলা-সারিয়াকান্দি) আসনে বিএনপি থেকে ঘোষিত সংসদ সদস্য প্রার্থী কাজী রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে স্লোগান ও মিছিল সমাবেশ করা হয় শামিম হোসেন ও আব্দুস সালামের নেতৃত্বে। এ বিষয়ে প্রমাণসহ অভিযোগ উঠলে তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

জানতে চাইলে অব্যাহতি পাওয়া যুবদল নেতা শামিম হোসেন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী, সে বিষয়ে কিছু জানি না। আমাকে অব্যাহতি দেওয়ার আগে কৈফিয়ত তলব করা হয়নি।’

শামিম আরও বলেন, ‘আমার নামে ১২ থেকে ১৪টি মামলা। গত বছরের পাঁচ আগস্টের পর বিএনপিতে নতুন নতুন নেতার আবির্ভাব হয়েছে। আমাকে যুবদল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও আমি ইউনিয়ন বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক পদে আছি। এ কারণে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে বাধা নেই।’

সোনাতলাবগুড়া সদরবিএনপিঅভিযোগসারিয়াকান্দিযুবদলঅব্যাহতিবগুড়া জেলা
দিয়াবাড়ির ঝোপ থেকে তরুণের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
দিয়াবাড়ির ঝোপে তরুণের লাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
দিয়াবাড়ির ঝোপে তরুণের লাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর তুরাগের দিয়াবাড়ির ঝোপ থেকে অজ্ঞাতনামা এক তরুণের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বয়স ১৫–২০ বছরের মধ্যে হবে।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দিয়াবাড়ির উত্তরা ১৭ নম্বর সেক্টরের ঝোপের ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে লাশ পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ।

সরেজমিন দেখা যায়, ঝোপের ভেতরের ঘাসের ওপর লাশটি শোয়া অবস্থায় রয়েছে। গলায় রক্তাক্ত জখম, পেটে ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নিহতের পরনে লাল ফুল হাতা গেঞ্জি ও জিনসের প্যান্ট ছিল।

এ বিষয়ে ডিএমপির উত্তরা জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) সাদ্দাম হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা একটি তরুণের গলাকাটা লাশ পেয়েছি। তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। নিহতের নাম পরিচয় বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি।’

সাদ্দাম হোসেন বলেন, নিহতের গলায় রশি দিয়ে বাঁধার দাগ দেখা গেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগতুরাগজেলার খবর
