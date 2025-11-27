Ajker Patrika

বাকৃবিতে ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আতিকুর রহমান ও শফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
আতিকুর রহমান ও শফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ছাত্রদলের ১৯২ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মো. রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে মো. আতিকুর রহমানকে আহ্বায়ক, এ এম ষোয়াইব সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও মো. শফিকুল ইসলামকে সদস্যসচিব করে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া কমিটিতে ৬৩ জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও ১২৬ জনকে সদস্য করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলাছাত্রদলময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহবাকৃবিজেলার খবর
