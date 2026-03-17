Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে ট্রাকচাপায় অটোরিকশার যাত্রী নিহত, চালককে গণপিটুনি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনে আজ মঙ্গলবার ট্রাকচাপায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা চাপা দিয়েছে ট্রাক। এতে অটোরিকশাটির এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় লোকজন ট্রাকচালককে পিটিয়ে আহত করে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুরে উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের চর কুন্দলিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মাওয়ামুখী সার্ভিস লেনে দ্রুতগতির একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে সরাসরি চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাটির এক যাত্রী নিহত হন। তাৎক্ষণিক তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।

দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয় লোকজন ট্রাকচালক জনিকে (৪০) ধরে গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত চালককে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। আহত ট্রাকচালক জনি ঢাকার কেরানীগঞ্জের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটি জব্দ করেছে। নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। মরদেহ ও যানবাহনের বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বর্তমানে এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।

মুন্সিগঞ্জদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতমুন্সিগঞ্জ সদরজেলার খবর
