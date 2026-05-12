Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে বাস-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
মুখোমুখি সংঘর্ষে বাস ও পিকআপের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় বাস ও ফলবোঝাই পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর হাইওয়ে পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। পরে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মঙ্গলবার (১২ মে) সকালে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের কুম্ভারপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খাগড়াছড়ি থেকে আসা দ্রুতগামী একটি ফলবোঝাই পিকআপকে নাজিরহাট কুম্ভারপাড়া এলাকায় দায়িত্বরত হাইওয়ে পুলিশ থামার সংকেত দেয়। পুলিশের সিগন্যাল পেয়ে চালক হঠাৎ ব্রেক করলে পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে বাস ও পিকআপের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় বাসচালকসহ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং ঘটনাস্থলে থাকা হাইওয়ে পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করে। এ সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে মারধরের ঘটনাও ঘটে।

দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা হাইওয়ে পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

তবে নাজিরহাট হাইওয়ে থানার পরিদর্শক মোবারক হোসেন বলেন, ‘আমরা নিয়মিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে মহাসড়কে গাড়ি তল্লাশি করছিলাম। ফলবাহী পিকআপটিকে থামার সংকেত দেওয়া হলে চালক গাড়ি না থামিয়ে দ্রুত পালানোর চেষ্টা করে। পালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এখানে পুলিশের কোনো গাফিলতি ছিল না।’

পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘কোথাও কিছু হলে সব দায় পুলিশের ওপরই পড়ে। কিছু সুযোগসন্ধানী লোক পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে আমাদের গাড়ির গ্লাস ভেঙে গেছে।’

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তৌহিদুল আলম জানান, দুর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাফটিকছড়িদুর্ঘটনাসংঘর্ষচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
