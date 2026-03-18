Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে হোটেল ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে হোটেল ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে দেলোয়ার হোসেন (৪৫) নামের এক হোটেল ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (১৮ মার্চ) সকালে উপজেলার বৌলতলী ইউনিয়নের নওপাড়া বাজারের পাশের একটি হিমাগারের সামনে থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

​নিহত দেলোয়ার হোসেন পার্শ্ববর্তী শ্রীনগর উপজেলার তন্তর ইউনিয়নের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

​পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার নওপাড়া বাজারসংলগ্ন উদয় কোল্ডস্টোরের সামনে একটি গাছের সঙ্গে গলায় মাফলার প্যাঁচানো অবস্থায় এক ব্যক্তিকে ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে সকাল ৯টার দিকে লৌহজং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

​নিহত ব্যক্তির পরিবারের বরাতে পুলিশ জানায়, দেলোয়ার হোসেন পেশায় একজন হোটেল ব্যবসায়ী। আজ ভোরে তিনি ছেলের সঙ্গে সেহরি খেয়েছেন। এর পর থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের দাবি, তিনি বেশ কিছু টাকা ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সেই ঋণের বোঝা সইতে না পেরেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

​লৌহজং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি নিজের মাফলার দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

​ওসি আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলার প্রস্তুতি চলছে।

