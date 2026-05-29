মৌলভীবাজার

পাহাড় ও সমতলে কোনো বৈষম্য থাকবে না: পার্বত্যমন্ত্রী

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ মে ২০২৬, ১৬: ৫৮
বড়লেখা উপজেলায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিএনপি নেতা ও সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করেন পার্বত্যমন্ত্রী দীপেন দেওয়ান। ছবি: আজকের পত্রিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান বলেছেন, পাহাড় ও সমতল অঞ্চলের উন্নয়ন নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। সমতল ও পাহাড়ে কোনো বৈষম্য থাকবে না। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ মে) রাত ৮টায় মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার বাহাদুরপুর চা বাগান ঘুরতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

সীমান্ত এলাকায় মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে উল্লেখ করে পার্বত্যমন্ত্রী বলেন, মাদক, সন্ত্রাস কিংবা চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত যে-ই হোক না কেন, কাউকেই কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয়ও এখানে বিবেচনায় নেওয়া হবে না। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট থানার ওসিকে মাদকের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

পর্যটন খাত প্রসঙ্গে দীপেন দেওয়ান বলেন, সরকার পর্যটন উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে একটি ট্যুরিজম বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং সেখানে তাকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে কাজ চলছে। যা পর্যটন খাতকে আরও গতিশীল করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পার্বত্যমন্ত্রী আরও বলেন, সিলেট ও মৌলভীবাজার অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পর্যটন এলাকা। এসব এলাকার পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। এ সময় তিনি মাধবকুণ্ড পর্যটন এলাকায় ট্যুরিস্ট পুলিশের কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ নেন পাশাপাশি পর্যটন এলাকার পরিবেশ রক্ষা, পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

খাসিয়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি-সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পার্বত্যমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি তিনি গুরুত্বসহকারে সরকারের উচ্চপর্যায়ে তুলে ধরবেন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করবেন।

এসময় মন্ত্রীর একান্ত সচিব রবীন্দ্র চাকমা, বড়লেখা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুব আলম, থানার ওসি মনিরুজ্জামান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মৌলভীবাজারউন্নয়নসরকারমন্ত্রীসিলেট বিভাগপার্বত্য চট্টগ্রামবৈষম্যজেলার খবর
