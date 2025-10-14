Ajker Patrika
ওমানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৌলভীবাজারের যুবকের মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মাসুম আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
মাসুম আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

ওমানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মাসুম আহমেদ (২৮) নামের মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। মাসুম কমলগঞ্জ উপজেলার পতনঊষার ইউনিয়নের পতনঊষার গ্রামের ফরিদ মিয়ার ছেলে।

প্রায় এক বছর আগে মাসুম ওমানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রঙের কাজ করতেন। নিজ বাসায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে। চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মাসুমের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে বিলাপ করছেন মা-বাবা। একপাশে স্ত্রী ও চার বছরের অবুঝ সন্তান কান্না করছে। বাড়িতে এসে প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এমন হৃদয়বিদারক ঘটনায় সারা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মাসুমের বাবা ফরিদ মিয়া বলেন, ‘আমরা বেঁচে আছি অথচ আমার একমাত্র ছেলেকে আল্লাহ নিয়ে গেছেন।’ ছেলের লাশ দ্রুত সময়ে দেশে আনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বর্তমান সরকারের কাছে দাবি জানান তিনি।

বিষয়:

কমলগঞ্জমৌলভীবাজারমৃত্যুসিলেট বিভাগজেলার খবর
