মৌলভীবাজার-১ আসনে ৩৭ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
নাসির উদ্দীন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজার-১ আসনে মোট ১১৩টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩৭টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী নাসির উদ্দীন আহমেদ ধানের শীষ প্রতীকে ৩১,৩৯৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম পেয়েছেন ২৬,১৮৪ ভোট। অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলোর ফলাফল প্রকাশিত হলে আসনের চূড়ান্ত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারবিএনপিসিলেট বিভাগজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
