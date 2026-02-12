বগুড়ার সব কটি আসনে ধানের শীষ এগিয়ে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়ার সাতটি আসনে বিএনপি প্রার্থীদের জয় অনেকটা নিশ্চিত। সবশেষ প্রতিটি আসনের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ধানের শীষের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে বড়সংখ্যক ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।
স্থানীয় সূত্র ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বগুড়া-১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী কাজী রফিকুল ইসলাম, বগুড়া-২ আসনে মীর শাহে আলম, বগুড়া-৩ আসনে আব্দুল মুহিত চৌধুরী, বগুড়া-৪ আসনে মোশারফ হোসেন, বগুড়া-৫ আসনে গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ, বগুড়া-৬ আসনে তারেক রহমান এবং বগুড়া-৭ আসনে মোরশেদ মিল্টন এগিয়ে রয়েছেন।
প্রতিটি আসনেই জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ধানের শীষের প্রার্থীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন।
বগুড়া-৭ আসনে (শাজাহানপুর ও গাবতলী উপজেলা) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোরশেদ মিলটন বিজয়ী হয়েছেন। শাজাহানপুর উপজেলায় মোট ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৬০৪ জন। মোট ৭৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ধানের শীষ প্রতীকে মোরশেদ মিলটন ১ লাখ ৪ হাজার ৩০৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপা
সিলেট-৫ (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট) আসনে প্রাপ্ত ফলাফলে ১১ দলের দেয়াল ঘড়ি প্রতীকের প্রার্থী ও খেলাফত মজলিস নেতা মুফতি আবুল হাসান বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খেজুরগাছ প্রতীকের বিএনপি জোটের প্রার্থী ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনেই জামায়াতের প্রার্থীরা এগিয়ে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মো. কেরামত আলী ১০ হাজার ৬৬৯ ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মো. শাহাজাহান মিঞা পেয়েছেন ৮ হাজার ৩১৬ ভোট।
নাটোরের ৪টি আসনের সবকটিতেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা। তারা হলেন নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে ব্যরিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু, নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনে আব্দুল আজিজ।