Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ার সব কটি আসনে ধানের শীষ এগিয়ে

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ৪৫
বগুড়ার সব কটি আসনে ধানের শীষ এগিয়ে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়ার সাতটি আসনে বিএনপি প্রার্থীদের জয় অনেকটা নিশ্চিত। সবশেষ প্রতিটি আসনের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ধানের শীষের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে বড়সংখ্যক ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বগুড়া-১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী কাজী রফিকুল ইসলাম, বগুড়া-২ আসনে মীর শাহে আলম, বগুড়া-৩ আসনে আব্দুল মুহিত চৌধুরী, বগুড়া-৪ আসনে মোশারফ হোসেন, বগুড়া-৫ আসনে গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ, বগুড়া-৬ আসনে তারেক রহমান এবং বগুড়া-৭ আসনে মোরশেদ মিল্টন এগিয়ে রয়েছেন।

প্রতিটি আসনেই জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ধানের শীষের প্রার্থীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন।

বিষয়:

ভোটজেলার খবরধানের শীষভোটার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

নাটোরের ৪ আসনেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ধানের শীষ

নাটোরের ৪ আসনেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ধানের শীষ