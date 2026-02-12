Ajker Patrika
রংপুর

রংপুর-৫ আসনে বিএনপির গোলাম রব্বানীকে হারাতে যাচ্ছেন জামায়াতের গোলাম রব্বানী

রংপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ৪২
রংপুর-৫ আসনে বিএনপির গোলাম রব্বানীকে হারাতে যাচ্ছেন জামায়াতের গোলাম রব্বানী

রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনে মোট ১৫২টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৪০টির ফলাফলের ভিত্তিতে জামায়াত প্রার্থী অধ্যাপক গোলাম রব্বানী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১,৬৫,৩০৭ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির অধ্যাপক গোলাম রব্বানী ধানের শীষ প্রতীকে ১,০২,৫৬০ ভোট পেয়েছেন।

এ হিসাবে তিনি ৬৩,২৫১ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন এবং বেসরকারিভাবে জয়ী হওয়ার পথে রয়েছেন।

বিষয়:

রংপুর জেলামিঠাপুকুররংপুররংপুর বিভাগজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

শরীয়তপুরের তিনটি আসনেই ধানের শীষ এগিয়ে

শরীয়তপুরের তিনটি আসনেই ধানের শীষ এগিয়ে

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে