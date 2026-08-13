Ajker Patrika
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মেহেরপুর

ফেনসিডিলের মামলায় এক ব্যক্তির ১০ বছরের কারাদণ্ড

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
ফেনসিডিলের মামলায় এক ব্যক্তির ১০ বছরের কারাদণ্ড
রায়ের পর মো. মোনতাজ আলীকে কারাগারে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীতে ফেনসিডিলের মামলায় মো. মোনতাজ আলী নামে একজনকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। অনাদায়ে আরও ৪ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. গোলাম কবির এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্ত মোনতাজ আলী গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের মো. পাঞ্জাব আলীর ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর গাংনী উপজেলার সহড়াতলা বিওপির সুবেদার মোহাম্মদ ইসরাইল শেখের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল সীমান্তের ১৪৫/৩ এস পিলারের ১০০ গজ দক্ষিণে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে মোনতাজ আলীকে ৭৩ বাতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়। ওই ঘটনার পরদিন ১ জানুয়ারি গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জসিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ৬ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান দেন। সাক্ষীদের সাক্ষ্যে আসামি মোনতাজ আলী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানাসহ অনাদায়ে আরও ৪ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর মো. নজরুল ইসলাম এবং আসামি পক্ষে অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল কৌঁসুলি ছিলেন।

বিষয়:

মেহেরপুরগাংনীমামলাফেনসিডিলমেহেরপুর সদরজেলার খবর
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