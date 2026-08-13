পচনশীল কীটনাশক দিয়ে কৃষকের ৭০০ কলাগাছ নষ্টের অভিযোগ

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে পচনশীল কীটনাশক স্প্রে করে এক কৃষকের ৭০০ কলাগাছ নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী কৃষক।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে মুকসুদপুর পৌরসভার কমলাপুর গ্রামের কৃষক হুমায়ূন মোল্লার কলাবাগানে এ ঘটনা ঘটে। এতে চার লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগীর।
কৃষক হুমায়ূন মোল্লা জানান, গত চার দিন আগে কলাবাগানে এসে দেখি মেহেদি ও রবি নামের গ্রামের দুই ব্যক্তি বাগান থেকে বের হচ্ছেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে আমার বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তাঁরা আমার ক্ষতি করার হুমকি দেন। আজ সকালে বাগানে এসে দেখি আমার ৭০০ কলাগাছে পচনশীল কীটনাশক স্প্রে করা হয়েছে। এতে দ্রুতই কলাগাছগুলো পচতে শুরু করেছে। এ ঘটনায় আমার প্রায় চার লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি মিজানুর রহমান জানান, কলাবাগানটি পরিদর্শন করেছি। গোপালগঞ্জ-১ আসনের এমপি সেলিমুজ্জামান সেলিমের সঙ্গে আলোচনা করে ভুক্তভোগী কৃষককে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী কৃষক। তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মিজানুর রহমান জানান, কলাবাগানটি পরিদর্শন করে দেখেছি, ৭ শতাধিক কলাগাছে পচনশীল কীটনাশক স্প্রে করা হয়েছে। সব গাছ মরতে শুরু করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক হুমায়ূনকে সরকারিভাবে সর্বোচ্চ সহায়তা দেওয়া হবে।
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