মানিকগঞ্জে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা

মানিকগঞ্জ সদর ও সাটুরিয়া উপজেলায় অবৈধভাবে পরিচালিত দুটি ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মোট ১০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর।
আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পৃথক এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে সদর উপজেলার খাগড়াকরি গ্রামের মেসার্স মালেক ব্রিকস ও সাটুরিয়া উপজেলার কান্দাপাড়া এলাকার মেসার্স খান ব্রিকসকে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘনের দায়ে ৫ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়জুন্নেসা আক্তার। অভিযানের সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, জরিমানা করা দুটি ইটভাটার কোনো বৈধ অনুমোদন বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ছিল না। পাশাপাশি এসব ভাটা বিদ্যালয়ের এক কিলোমিটারের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল, যা প্রচলিত আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
আব্দুল্লাহ আল মামুন আরও জানান, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী এ জরিমানা আরোপ করা হয়েছে এবং পরিবেশ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অবৈধ ইটভাটার কারণে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় পরিবেশদূষণ ও কৃষিজমির ক্ষতি হয়ে আসছিল। অভিযান চালানোর পর তাঁরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এবং এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।
