কেয়ার বাংলাদেশে চাকরি, বেতন ৮০ হাজারের ওপর

আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কমিউনিকেশন বিভাগে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে কর্মী নেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৩ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: কমিউনিকেশন
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ইংরেজি, উন্নয়ন অধ্যয়ন, সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ৮২,৩৫০ টাকা (মাসিক)।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, ছুটি নগদায়ন, জীবন ও স্বাস্থ্য বিমা, দিবাযত্ন কেন্দ্র সুবিধা এবং কর্মজীবী মায়েদের জন্য সুবিধা প্রদান করে থাকে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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