সিংগাইরে পাটখেতে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ, পাশে উদ্ধার অটোরিকশা

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার একটি পাটখেত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকালে উপজেলার বলধারা ইউনিয়নের নবগ্রামের কাশতা এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় মরদেহের পাশে ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশাও উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মৃত ওই ব্যক্তি উদ্ধার অটোরিকশার চালক হতে পারেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার বলধারা ইউনিয়নের নবগ্রামের কাশতা এলাকার একটি পাটখেতে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে সিংগাইর থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাজহারুল ইসলাম বলেন, মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ওই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে।
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