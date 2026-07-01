Ajker Patrika
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সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় নিজ ঘেরের বেড়িবাঁধ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরায় নিজ ঘেরের বেড়িবাঁধ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে সঞ্জীব সরকার (৩০) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার ভোরে কালিগঞ্জের ঠেকরা রহিমপুর গ্রামে নিজ ঘেরের বেড়িবাঁধ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

সঞ্জীব সরকার কালিগঞ্জের ঠেকরা রহিমপুর গ্রামের গোপাল চন্দ্র সরকারের ছেলে।

নিহতের বাবা গোপাল চন্দ্র সরকার জানান, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে সঞ্জীব বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেও পায়নি। আজ বুধবার ভোরে স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, তাঁর মরদেহ ঠেকরা রহিমপুর–দক্ষিণ শ্রীপুর রাস্তার মাঝামাঝি বড় খালের মাথায় অবস্থিত তাঁর নিজ মাছের ঘেরের বেড়িবাঁধে পাওয়া যায়।

কালিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। হত্যার কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। তবে সঞ্জীবের ঠোঁটে ও চোখের পাঁপড়িতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

বিষয়:

সাতক্ষীরাবেড়িবাঁধখুলনা বিভাগমরদেহজেলার খবরযুবক
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