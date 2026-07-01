Ajker Patrika
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আজ ৩ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রো স্টেশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ জুলাই ২০২৬, ১৬: ১১
আজ ৩ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রো স্টেশন
ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রো স্টেশন আজ বুধবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা বন্ধ থাকবে। এ সময় স্টেশনটিতে ট্রেনের যাত্রাবিরতি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। তবে মেট্রোরেলের অন্যান্য সব স্টেশন স্বাভাবিকভাবে চালু থাকবে।

আজ দুপুরে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (লাইন-৬) উপপ্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ডিএমটিসিএল জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী অন্য সব স্টেশনে যাত্রীসেবা চালু থাকবে। যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে রাজু ভাস্কর্যের সামনে একটি কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে। ওই অনুষ্ঠানকে ঘিরে নিরাপত্তার স্বার্থে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

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