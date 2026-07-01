চায়ের দোকানে গাঁজা বিক্রি, দোকানি আটক

কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় চায়ের দোকানে গাঁজা রেখে বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটক ওই ব্যক্তির নাম রিপন মিয়া (৫৫)। তিনি উপজেলার আলগী গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার আলগী বিলপাড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে পুলিশ।
এ সময় তাঁর দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে পলিথিনে মোড়ানো ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার আলগী বিলপাড় এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পুলিশ ভাওরখোলা-চন্দনপুর সড়কের পাশে চায়ের দোকানে পৌঁছালে রিপন মিয়া পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যে দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, রিপন মিয়ার বিরুদ্ধে ২০১২ সালে অগ্নিসংযোগ ও চুরির ঘটনা এবং ২০২২ সালে হত্যাচেষ্টা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে করা দুটি মামলা রয়েছে।
মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, ‘আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
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