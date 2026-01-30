Ajker Patrika
মাগুরা

মাগুরায় বিএনপি ও যুবদলের ২ নেতা আটক, অস্ত্র উদ্ধার

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি মাগুরা সংবাদদাতা
মাগুরায় বিএনপি ও যুবদলের ২ নেতা আটক, অস্ত্র উদ্ধার
যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক দুই ভাই। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরার শালিখায় বিএনপি ও যুবদলের দুই নেতাকে আটক করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) ভোরে উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে যৌথ বাহিনী। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি এবং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা আপন দুই ভাই। তাঁরা হলেন শালিখা থানা বিএনপির সদস্যসচিব মনিরুজ্জামান চকলেট মুন্সি (৫০) এবং শালিখা থানা যুবদলের সদস্যসচিব নয়নুজ্জামান নয়ন মুন্সি। তাঁরা উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের মৃত মুন্সি শহিদুর রহমানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ ভোর সাড়ে ৫টার দিকে আড়পাড়া গ্রামে যৌথ বাহিনী অভিযান চালায়। সকাল ৬টার দিকে আটক দুই ভাইকে থানা হেফাজতে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের কাছ থেকে দুটি বড় দা, একটি রামদা, খাপসহ একটি কমব্যাট নাইফ, একটি ফোল্ডিং নাইফ, একটি পিস্তলসদৃশ আগ্নেয়াস্ত্র এবং তিনটি তাজা গুলি জব্দ করা হয়। এ ছাড়াও তাঁদের ব্যবহৃত দুটি স্মার্টফোন জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী।

এ ব্যাপারে শালিখা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোতালেব হোসেন বলেন, উদ্ধার করা আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলির কার্যক্ষমতা যাচাই করা হচ্ছে। এই ঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরসহ পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মাগুরাবিএনপিআটকযুবদলশালিখা
