Ajker Patrika
নোয়াখালী

আমরা সরকার গঠন করলে নোয়াখালী বিভাগ করার দাবি পূরণ করব: শফিকুর রহমান

নোয়াখালী প্রতিনিধি
জনসভায় বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘যারা দেশকে ভালোবাসার প্রমাণ দিতে পেরেছে, তাদের হাতে যদি দেশ যায়, তাহলে ভালোবাসার একটি দেশ তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু যারা ভালোবাসতে পারে নাই, বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে, ক্ষমতায় যাওয়ার আগে যাদের হাতে দেশের জনগণ নিরাপদ নয়, তারা ক্ষমতায় যাওয়ার পরে এ দেশের জনগণ আরও বেশি ঝুঁকিতে পড়বে।’ তিনি আরও বলেছেন, জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট সরকার গঠন করলে নোয়াখালী বিভাগ করাসহ অন্যান্য দাবি পূরণ করা হবে।

আজ শুক্রবার দুপুরে নোয়াখালী জিলা স্কুল মাঠে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতের আমির এসব কথা বলেন। নোয়াখালী জেলা জামায়াতের আমির ইসহাক খন্দকারের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাওলানা বোরহান উদ্দিনের সঞ্চালনায় জনসভাটি হয়।

শফিকুর রহমান বলেন, ‘দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে, তাই সারা বাংলায় মারদাঙা জোয়ার উঠেছে ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে। সারা বাংলায় আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানে মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি। বিশেষ করে জুলাই যোদ্ধা যারা, সেই যুবসমাজ মুখিয়ে আছে ১৩ তারিখ থেকে নতুন এক বাংলাদেশ দেখার জন্য। যুবকেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তারা কি আধিপত্যবাদের পক্ষ নেবে, নাকি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যারা মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পক্ষ নেবে। তারা বুঝতে পেরেছে, জুলাইয়ের যে চেতনা, যে আকাঙ্ক্ষা, কাদের দ্বারা বাস্তবায়ন হবে।’

নোয়াখালীর জনগণকে উদ্দেশ করে জামায়াত আমির বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট সরকার গঠন করলে নোয়াখালী বিভাগ, সিটি করপোরেশন, নদীবন্দর, সুবর্ণচর পৌরসভা করা হবে।

পরে নোয়াখালী জেলার ছয়টি আসনের চারজন দাঁড়িপাল্লা ও দুজন শাপলা কলির প্রার্থীকে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আগামী নির্বাচনে তাদের জয়ী করে দেশ গড়ার কাজে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান শফিকুর রহমান।

