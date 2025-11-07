মাগুরা সদর উপজেলায় সালিস চলাকালে প্রতিপক্ষের হাতুড়িপেটায় বাদশা মোল্যা (৬০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা প্রতিপক্ষের বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেন। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার কুচিয়ামোড়া ইউনিয়নের বলুকগ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খেতের ধান কাটা নিয়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য ওই সালিসের...
মাগুরার মহম্মদপুরে খালে গোসল করতে গিয়ে একই পরিবারের তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার বালিদিয়া ইউনিয়নের চাপাতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুরা হলো বালিদিয়া ইউনিয়নের চাপাতলা গ্রামের মো. সাজ্জাদ হোসেনের মেয়ে সিনথিয়া (৮), মো. আনারুলের মেয়ে তারিন (৯) এবং মো. তরিকুলের মেয়ে তানহা...
মানুষের সঙ্গে সাধারণত কুকুর, বিড়াল, পাখি বা বিভিন্ন গৃহপালিত প্রাণীর বন্ধুত্ব দেখা যায়। তবে মাগুরায় বেজির সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলে রীতিমতো তাক লাগিয়েছেন সাত্তার মোল্লা। বেজি ও মানুষের মাঝে বন্ধুত্বের এমন নজির দেখতে ভিড় করছে অনেকে। প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা থেকে এমন হয়েছে
পরিবারের দীর্ঘদিনের শখ ছিল ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ছেলের বিয়ে হবে। সেই শখ পূরণ করতে গ্রাম্য মাতব্বর ও পরিবারের লোকজন মিলে শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়িতে করেই বউ নিয়ে আসলেন মাগুরার যুবক তপু শেখ (২১)।
মাগুরা সদর উপজেলার জাগলা ভাবনাটি এলাকায় তেলবাহী ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ২০ যাত্রী আহত হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মহম্মদপুরের ৮টি ইউনিয়নে ১৫ হাজার ৫৬৭ জন টিসিবির উপকারভোগী কার্ডধারী রয়েছেন। তাঁরা প্রতি মাসে একবার বাজারের চেয়ে কম মূল্যে তেল, চিনি, ডাল ও চাল কিনতে পারেন। গত জুলাই মাসে কার্ডধারীরা তেল, চিনি ও ডালের প্যাকেজ কিনতে পারলেও, ওই মাসে চালের বরাদ্দ আসেনি
আমার কফিল (মালিক) আমার বিয়ের দাওয়াত খেতে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আমি ওই কোম্পানিতে ম্যানেজার পদে কর্মরত আছি। আমার আরেক ভাই আমার কফিলের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। কফিল আমাদের বাড়িতে এক সপ্তাহের মতো থাকবেন। পরে আমি ও আমার কফিল একসঙ্গে সৌদি আরবে ফিরে যাব।
চুরির অভিযোগে মাগুরার মহম্মদপুরে ইসরাফিল (৪০) নামের এক যুবককে নির্যাতন করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার সদরের জাঙ্গালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মাগুরা সদর উপজেলায় রাতে চোখে টর্চের আলো ফেলায় পিটুনিতে আহত আইয়ুব বিশ্বাস (৪২) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। এর আগে গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার মঘী ইউনিয়নে হামলার ঘটনা ঘটে।
মাগুরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের ছোট ভাই ও মাগুরা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান হিসামকে (৪৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার ভোর ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা-পুলিশের একটি দল স্থানীয় রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
পুলিশ জানায়, বস্তুগুলো বোমা বা ককটেল হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল ঘটনাস্থলে এসে বস্তুগুলো নিরাপদভাবে সরাবে। মাগুরা সেনাবাহিনীর ক্যাম্প থেকে সেনারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর চলে যান, কিন্তু সাংবাদিকদের কাছে কোনো মন্তব্য করেননি।
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। যাঁরা সন্দেহের বীজ বপন করছেন, তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।’
মাগুরার শালিখার হরিশপুর গ্রামের ইজিবাইকচালক আল আমিন হত্যা মামলায় তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং অপর একজনকে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন যশোরের একটি আদালত।
টানা বর্ষণে জলাবদ্ধতায় পড়েছে মাগুরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। কার্যালয় চত্বরে হাঁটুপানি জমে গেছে, ফলে সাধারণ মানুষ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সেবা নিতে আসা মানুষের ভোগান্তিও বেড়েছে।
মাগুরার মহম্মদপুরে আট বছরের এক শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে করা মামলায় সৈয়দ আলী (৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে সৈয়দ আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৪ জুলাই) বিকেলে উপজেলা সদরের বাজার রাধানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মাগুরায় যাত্রীবাহী বাস ও ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত এবং অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের একজন ঘটনাস্থলে এবং অপরজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেলে মারা গেছেন। আজ রোববার (১৩ জুলাই) সকালে মাগুরা সদর উপজেলার আলমখালী রামনগর এলাকার ঢালব্রিজ নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মহম্মদপুরে নারী শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে হারুন (৪৫) নামের এক হোটেলমালিকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আজ শনিবার সন্ধ্যায় থানায় ধর্ষণ মামলা করেছে ভুক্তভোগীর পরিবার। এর আগে গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার পল্লী বিদ্যুৎ অফিস এলাকার একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।