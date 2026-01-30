Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

পটিয়ায় বাসের ধাক্কায় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা নিহত

পটিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
পটিয়ায় বাসের ধাক্কায় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা নিহত
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় বাসের ধাক্কায় নাজমুস সাকিব (৩৮) নামের নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া মো. ইকরাম নামে নৌবাহিনীর আরেক নাবিক গুরুতর আহত হন। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে গাজীবাড়ি গেট এলাকায় পটিয়া বাইপাস সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাকিব চট্টগ্রামের পতেঙ্গা নৌবাহিনী ঘাঁটিতে কর্মরত ছিলেন।

হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পতেঙ্গা থেকে মোটরসাইকেলে কক্সবাজার যাচ্ছিলেন নৌবাহিনীর কর্মকর্তা সাকিব ও নাবিক ইকরাম। গাজীবাড়ি গেট এলাকায় পৌঁছালে একটি বাস তাঁদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন দুজন। ঘটনাস্থলেই সাকিবের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত ইকরামকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠায়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পটিয়া হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ হারুনুর রশিদ বলেন, কক্সবাজারে বেড়াতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘাতক বাসটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলানিহতচট্টগ্রাম বিভাগপটিয়াচট্টগ্রামনৌবাহিনীকর্মকর্তা
