পটিয়ায় বাসের ধাক্কায় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা নিহত

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় বাসের ধাক্কায় নাজমুস সাকিব (৩৮) নামের নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া মো. ইকরাম নামে নৌবাহিনীর আরেক নাবিক গুরুতর আহত হন। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে গাজীবাড়ি গেট এলাকায় পটিয়া বাইপাস সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাকিব চট্টগ্রামের পতেঙ্গা নৌবাহিনী ঘাঁটিতে কর্মরত ছিলেন।
হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পতেঙ্গা থেকে মোটরসাইকেলে কক্সবাজার যাচ্ছিলেন নৌবাহিনীর কর্মকর্তা সাকিব ও নাবিক ইকরাম। গাজীবাড়ি গেট এলাকায় পৌঁছালে একটি বাস তাঁদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন দুজন। ঘটনাস্থলেই সাকিবের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত ইকরামকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পটিয়া হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ হারুনুর রশিদ বলেন, কক্সবাজারে বেড়াতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘাতক বাসটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
যে যাঁর অবস্থান থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শুক্রবার দুপুরে শহরের নাজ গার্ডেনে সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানের পক্ষ থেকে হুইলচেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান। সিএসএফ গ্লোবাল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।১ ঘণ্টা আগে
মাগুরার শালিখায় বিএনপি ও যুবদলের দুই নেতাকে আটক করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) ভোরে উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে যৌথ বাহিনী। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি এবং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে ৪৯১ বস্তা সার কৃষকদের মধ্যে বিতরণ না করে অন্য উপজেলায় পাচারের চেষ্টা করায় জীবন মন্ডল নামের এক ডিলারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা...১ ঘণ্টা আগে
ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বরত কর্মকর্তা খালেদা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, আজ সকাল ৯টা ৪৯ মিনিটে ভূঁইয়া পরিবহনের বাসটিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। বাসটিতে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে।১ ঘণ্টা আগে