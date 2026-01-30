Ajker Patrika
বগুড়া

যে যাঁর অবস্থান থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ান: তারেক রহমান

বগুড়া প্রতিনিধি
হুইলচেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

যে যাঁর অবস্থান থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শুক্রবার দুপুরে শহরের নাজ গার্ডেনে সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানের পক্ষ থেকে হুইলচেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান। সিএসএফ গ্লোবাল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

তারেক রহমান বলেন, ‘প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দিতে পারলে তারা স্বাভাবিক মানুষের মতো সমাজে চলাফেরা করতে পারবে। তারাও সমাজেরই অংশ এবং তাদের ভেতরে অনেক প্রতিভা রয়েছে।’

অনুষ্ঠানে সিএসএফ গ্লোবালের উদ্যোগের প্রশংসা করে ডা. জুবাইদা রহমান বলেন, শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ক্রীড়াক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করতে পরিকল্পিত রাজনীতির প্রয়োজন রয়েছে, যাতে তারা ভবিষ্যতে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

হুইলচেয়ার বিতরণের আগে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা বক্তব্য দেন এবং শেষে গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও বগুড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র এ কে এম মাহবুবুর রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেনসহ নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে তারেক রহমান জুমার নামাজ আদায়ের জন্য বাইতুর রহমান সেন্ট্রাল মসজিদে যান। সেখান থেকে তিনি বেলা ২টায় রংপুরের উদ্দেশে রওনা দেন।

বিষয়:

বগুড়াবিএনপিরাজশাহী বিভাগনির্বাচনতারেক রহমানত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
