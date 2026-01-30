Ajker Patrika
মঞ্চ প্রস্তুত, দলে দলে আসছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

রংপুর প্রতিনিধি
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমনকে ঘিরে প্রস্তুত রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠ। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ দুই দশক পর বিভাগীয় নগরী রংপুরে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর আগমনকে ঘিরে রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে প্রস্তুত করা হয়েছে বিশাল মঞ্চ। মাঠ ও নগরীর প্রধান সড়কজুড়ে স্থাপন করা হয়েছে কয়েক শ মাইক। এরই মধ্যে বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে দলে দলে নেতা-কর্মীরা রংপুরে আসতে শুরু করেছেন।

আজ শুক্রবার দুপুরে রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, মঞ্চের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। মাঠের এক প্রান্তে দলীয় পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন তরুণ কর্মীরা, অন্য প্রান্তে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা প্রবেশ করছেন। ধীরে ধীরে মানুষের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠছে এলাকা। তারেক রহমানের জনসভাকে ঘিরে প্রস্তুতির উত্তাপ আর নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে প্রাণচাঞ্চল্য বিরাজ করছে পুরো এলাকায়। আশপাশের সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মাইকিং করে জনসভায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ থেকে আসা কর্মী আব্দুর রহমান বলেন, ‘ভোর থেকেই ঠান্ডা থাকলেও প্রিয় নেতাকে একনজর দেখতে আমরা সকালেই চলে এসেছি। বিকেলের মধ্যেই মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে।’ কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী কচাকাটার কেদার ইউনিয়ন শাখা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আনিছুর রহমান আনিছ বলেন, তাঁরা রাতেই এসেছেন। তাঁর এলাকা থেকে প্রায় ৫ হাজার নেতা-কর্মী এসেছেন। লাখ লাখ মানুষে ভরে উঠবে সমাবেশের মাঠ। তাঁরা তারেক রহমানকে দেখতে সামনের সারিতে বসেছেন।

জনসভা ঘিরে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে মহানগর ও জেলা বিএনপির নেতারা দফায় দফায় সভাস্থল পরিদর্শন করছেন। রংপুর মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক শামসুজ্জামান শামু বলেন, স্বল্প সময়ের প্রস্তুতি হলেও তারেক রহমানের আগমনে পুরো নগরীতে মানুষের ঢল নামবে। এই জনসভা নির্বাচনের মাঠে বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তিনি জানান, প্রধান অতিথির বক্তব্যে উত্তরাঞ্চলের বৈষম্য দূর করতে নানা উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি আসবে বলে তাঁদের প্রত্যাশা।

এদিকে জনসভাকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মজিদ আলী বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জনসভায় নিরাপত্তা দিতে পুলিশ মাঠে কাজ করছে। ভিআইপি নিরাপত্তাসহ সাদাপোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি রয়েছে। আশা করছি, পুলিশি তৎপরতার কারণে জনসভাকে ঘিরে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না।’

উল্লেখ্য, বগুড়ার জনসভা শেষে আজ বিকেল পৌনে ৪টায় তারেক রহমান প্রথমে পীরগঞ্জে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন। এরপর সড়কপথে রংপুরে এসে বিভাগীয় জনসভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। জনসভা মঞ্চ থেকেই উত্তরাঞ্চলের ৩৩টি আসনের দলীয় সংসদ সদস্য প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা রয়েছে।

রংপুর জেলাবিএনপিরংপুরতারেক রহমানজেলার খবররংপুর বিভাগত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
