Ajker Patrika
মাগুরার যুবকের বিয়েতে ২ সৌদি নাগরিক

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৪১
মাগুরায় যুবকের বিয়েতে ২ সৌদি নাগরিক। ছবি: আজকের পত্রিকা
সৌদি কোম্পানিতে বাংলাদেশি কর্মচারীর বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মাগুরার মহম্মদপুরে এসেছেন সে দেশের নাগরিক আবদুল আজিজ ও বিন সাইদ আল মাহান নামে আপন দুই ভাই। আজ বুধবার ঢাকা বিমানবন্দর থেকে উপজেলার বাবুখালী আফতাব উদ্দিন মাধ্যমিক স্কুল মাঠে তাঁদের বহনকারী হেলিকপ্টারটি অবতরণ করে।

সেখানে তাঁদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানোনো হয়। একজন কর্মচারীর বিয়ের দাওয়াতে দুই ভাই সৌদি থেকে এভাবে চলে আসায় অনেকেই অবাক হয়েছেন।

জানা যায়, মহম্মদপুর উপজেলার রায়পুর গ্রামের আকবর মোল্যার ছেলে আলী হোসেন দীর্ঘ সাত বছর ধরে সৌদি আরবের আল জুবাইল শহরের বাসিন্দা বিন সাইদ আল মাহানের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। চাকরির সুবাদে মালিকের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে আলী হোসেনের। তাঁর বিশ্বাস জয় করে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন মাগুরার এই যুবক।

আগামী শুক্রবার সৌদিপ্রবাসী আলী হোসেনের বিয়ে। ওই দিন বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে অংশ নেবেন সৌদি নাগরিক এ দুই ভাই।

জানতে চাইলে প্রবাসী আলী হোসেন বলেন, ‘আমার কফিল (মালিক) আমার বিয়ের দাওয়াত খেতে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আমি ওই কোম্পানিতে ম্যানেজার পদে কর্মরত আছি। আমার আরেক ভাই আমার কফিলের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। কফিল আমাদের বাড়িতে এক সপ্তাহের মতো থাকবেন। পরে আমি ও আমার কফিল একসঙ্গে সৌদি আরবে ফিরে যাব।’

রায়পুর গ্রামের সোহানুর রহমান বলেন, ‘এর আগে কখনো কেউ আমাদের গ্রামে হেলিকপ্টারে করে আসেনি। আমাদের গ্রামের ছেলে আলী হোসেনের সঙ্গে তাঁরা এসেছেন। আমরা খুবই খুশি হয়েছি।’

সৌদি দুই নাগরিক বাংলাদেশে এসে এখানকার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন। বাঙালি বন্ধু আলী হোসেনের সঙ্গে বন্ধন মজবুত করতে এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে তাঁরা এ দেশে এসেছেন বলে জানিয়েছেন।

নিজ কর্মীর বাড়ি বাংলাদেশে আসতে পেরে সৌদির দুই নাগরিক বেশ উৎফুল্ল। এখানে আসতে পেরে তাঁরা খুব ভালো অনুভব করছেন। স্থানীয় মানুষের ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়েছেন বলেও জানান তাঁরা।

মহম্মদপুরমাগুরাবিয়েখুলনা বিভাগজেলার খবরসৌদি আরব
