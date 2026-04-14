Ajker Patrika
মাগুরা

মাগুরায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উদ্‌যাপিত হলো বাংলা নববর্ষ

মাগুরা সংবাদদাতা
আজ সকাল ৮টায় মাগুরা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে কালেক্টরেট চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নানা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মাগুরায় বাংলা বর্ষ বরণ-১৪৩৩ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টায় মাগুরা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে কালেক্টরেট চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়।

বর্ণাঢ্য এ শোভাযাত্রায় মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য মনোয়ার হোসেন খান, জেলা পরিষদ প্রশাসক আলী আহমদ, জেলা প্রশাসক আব্দুল আল মাহমুদ, পুলিশ সুপার (এসপি) মোল্লা আজাদ হোসেন, জেলা সিভিল সার্জন শামীম কবিরসহ মাগুরার বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি মাগুরা শহর প্রদক্ষিণ শেষে শহরের নোমানী ময়দানে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শক শ্রোতার মনোরঞ্জন করেন মাগুরা শিল্পকলা একাডেমিসহ স্থানীয় শিল্পীরা।

এ ছাড়াও পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে নোমানী ময়দানে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী মেলায় ১৫টি স্টল অংশ নিয়েছে। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে পালন করছে নানা কর্মসূচি।

বিষয়:

মাগুরাখুলনা বিভাগমাগুরা সদরশোভাযাত্রাজেলার খবরনববর্ষবাংলা নববর্ষপয়লা বৈশাখ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

