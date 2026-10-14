Ajker Patrika
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মাগুরা

মাগুরায় মাদকবিরোধী অভিযানে এসআই ছুরিকাহত, আটক তরুণ

মাগুরা প্রতিনিধি 
মাগুরায় মাদকবিরোধী অভিযানে এসআই ছুরিকাহত, আটক তরুণ
শালিখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন ছুরিকাহত এসআই রাকিবুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরার শালিখায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে এক মাদক কারবারির ছুরিকাঘাতে রাকিবুল নামে পুলিশের এক সহকারী উপপরিদর্শক (এসআই) আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার হরিশপুর গ্রামের সাহেদ ইটভাটার মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় অপু (২৪) নামে এক তরুণকে আটক করেছে পুলিশ। আটক অপু হরিশপুর গ্রামের জালাল হোসেনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাহেদ ইটভাটার মোড়ে মাদক বেচাকেনার খবর পেয়ে শালিখা থানা-পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে চিহ্নিত তিন মাদক কারবারি পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় ধাওয়া করে পুলিশ একজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

আটককৃত তরুণ তখন তাঁর কাছে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে এসআই রাকিবুলের বাম হাতে সজোরে আঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালান। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত শালিখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মাগুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থান্দার খায়রুল ইসলাম জানান, মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার সময় পুলিশের এক কর্মকর্তা ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় জড়িত একজনকে আটক করা হয়েছে। অন্যদের আটকে এলাকায় অভিযান চলছে। আসামিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

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